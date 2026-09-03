V Birminghamu se ji ni izšlo, sedaj ima srebrno kolajno

Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije.

Petindvajsetletno slovensko rekorderko, ki je tekla 1:11:22, je na 21 km premagala Maročanka Fatima Ezzahra Birdaha z rekordom prvenstev 1:09:59. Tretja je bila Hrvatica Matea Parlov Koštro (1:11:58). Šentjernejčanka Lukanova je bila v vlogi favoritinje, saj je imela najboljši prijavljen izid. Na svojem šele drugem teku na 21 km je s časom 1:06:43 v Malagi 15. marca dosegla slovenski rekord, v tretjem polmaratonu pa osvojila srebrno medaljo na SI.

»Danes sem iztržila zelo lep uspeh, pogoji pa so bili brutalni. Še nikoli nisem tekla v takšnih, bilo je 30 stopinj Celzija in visoka vlaga, kar je pustilo davek na telesu. Maročanka je bila danes boljša, sva pa z večji del narekovali oster ritem in že kmalu ušli tekmicam. Proga ni bila težka, izziv pa so bile vremenske razmere. Malo me je tudi ožulilo, a je bilo vse drugo težje in vesela sem, da sem zdržala do konca in prišla do medalje,« je povedala Slovenka.

Klara Lukan je bila v vlogi favoritinje, saj je imela najboljši prijavljen izid. FOTO: Blaz Samec

Po avgustovskem evropskem prvenstvu v Birminghamu ter SI jo čaka še svetovno prvenstvo v cestnih tekih na Danskem za zelo strnjen ritem pomembnih tekem. »Zelo sem zadovoljna, da sem prišla na SI in znova tekla na cesti. Zaradi bolj napredne obutve se bom zagotovo tudi hitreje regenerirala, kot bi se po stadionskem teku v 'šprintaricah'. Imam še tri tedne časa, da se kar najbolje pripravim za naslednji cilj sezone,« je dodala Lukanova.

Slovenski vaterpolisti so za konec ostali brez zmage na turnirju. Po visokih porazih v skupinskem delu so izgubili tudi na zadnji tekmi za sedmo mesto. Turki so bili boljši s 15:9. Najboljša strelca v slovenski vrsti sta bila Enej Potočnik s štirimi in Alessandro Fumo s tremi goli. Na tekmovališčih je predzadnji tekmovalni dan iger v razredu ilca 6 za srebro poskrbela 20-letna jadralka Alenka Valenčič, 12-let starejša telovadka Teja Belak pa je bila tretja v preskoku za 12. bron slovenske reprezentance.

Na igrah tri zlate kolajne

Atlet Kristjan Čeh je 31. avgusta v metu diska osvojil tretjo slovensko zlato medaljo in zadnjo najžlahtnejšega leska na teh igrah. Pred njim sta bili zlati še atletinja Tina Šutej v skoku s palico ter balinarka Eneja Ozbič Primc v natančnem zbijanju. Na drugo stopničko zmagovalnega odra sta stopili še triatlonka Tjaša Vrtačič in judoistka Metka Lobnik.

Bron so poleg že omenjenih osvojili veslačica Nina Kostajnšek med enojci, moška štafeta 4 x 100 m v postavi Staš Tin Lorbar, Filip Oicij, Andrej Skočir in Anej Čurn Prapotnik, slednji je bil tretji še posamično na 100 m, reprezentanca ekipno v judu in judoistka Nika Koren. Na tretjo stopničko zmagovalnega odra so stopili tudi badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc v igri dvojic, judoista Nace Herkovič in Martin Hojak, balinar Urban Hiti v hitrostnem zbijanju, kolesarka Nika Bobnar v kronometru in plavalka Tina Čelik na 100 m prsno.

Slovenija je dobila še dve priznanji. V izvršni odbor komiteja sredozemskih iger je bil ponovno izvoljen Blaž Perko, direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije, za predsednika komisije športnikov pa prav tako ponovno nekdanji telovadec Sašo Bertoncelj. Slovenijo je na igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmovali so predstavniki 26 držav s treh celin, Evrope, Afrike in Azije. Pred štirimi leti v Oranu v Alžiriji je Slovenija na SI osvojila 23 odličij.