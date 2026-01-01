V bitko s puščavo tudi letos dva slovenska motociklista

Na štartu najbolj legendarnega vzdržjivostnega relija na svetu bosta tudi Slovenca Toni Mulec in Simon Marčič

Legendarni reli Dakar že desetletja velja za najzahtevnejšo in naelitnejšo motošportno preizkušnjo na svetu. Tekmovanje, ki je bilo prvič organizirano leta 1979, je postalo simbol za hitrost in vzdržljivost, tekmovalci z nepopustljivo voljo pa se podajo na okrog osem tisoč kilometrov dolgo pot čez nepredvidljiv teren, zaznamovan s puščavnimi sipinami in kamnitimi planotami. Na štartu, ta bo letos 3. januarja v Yanbuju v Savdski Arabiji, bo raznolika zasedba. Na trasi bodo tekmovali motocikli, štirikolesniki, avtomobili, tovornjaki in lahki prototipi, vozniki pa bodo tako profesionalci kot avanturisti. Ti se bodo vsakodnevno spopadali z navigacijskimi ugankami, ekstremnimi temperaturami (letos bo mrzlo) in seveda mehanskimi preizkušnjami, ki terjajo veliko časa in iznajdljivosti. Potrebno ...