V boj tudi slovenska reprezentanta

V indijski zvezni državi Goa se je minuli konec tedna začelo eno od najpomembnejših uradnih prvenstev Svetovne šahovske zveze (FIDE) – svetovni pokal, na katerem igra 205 šahistov iz 82 držav. Med njimi je kar 158 velemojstrov, od tega 22 t. i. super velemojstrov, ki se lahko pohvalijo z več kot 2700 zmogljivostnimi točkami. Elitno prvenstvo po izločilnem sistemu se bo zaključilo konec novembra in bo razkrilo tri imena, ki bodo kot zmagovalci prejeli vstopnice za turnir kandidatov v letu 2026. Zanemarljiv ni niti za igralce izjemno privlačen nagradni sklad v višini dveh milijonov ameriških dolarjev ...