V Bovcu zgodovinska zmaga na zgodovinski tekmi za slovenski footgolf

Na golf igrišču v Bovcu je nastopila praktično vsa svetovna elita na čelu s svetovnim prvakom in vodilnim igralcem na svetovni lestvici ter najboljšimi slovenskimi igralci. Ti so bili zelo uspešni in po zaslugi Nanija Franca Matjašiča zabeležili tudi prvo zmago na turnirjih FIFG 500.



V članski konkurenci se je izkazal Ptujčan Ian Emeršič, ki je na koncu osvojil odlično drugo mesto, saj je zaostal le za kasnejšim zmagovalcem, Slovakom Jurajem Gubanijem. Tretje mesto je po podaljšani igri osvojil svetovni prvak Anglež Ben Clark, ki je v neposrednem dvoboju premagal našega državnega prvaka, domačina Gaja Rosiča, in vodilnega na svetovni lestvici Argentinca Matiasa Perroneja. Med deset najboljših, ob Emeršiču in Rosiču, se je na 8. mesto uvrstil še Dejan Novak iz Ptuja.



Prav tako se je s srebrom v ženski konkurenci okitila naša aktualna državna prvakinja Nika Gerbec, ki je pristal med dvema Slovakinjama, zmagovalko Lucio Čermakovo in tretjeuvrščeno Rebeko Režna.



Prvo zgodovinsko zmago za Slovenijo nasploh, pa je v seniorski konkurenci dosegel član Sport kluba M, Matjašič, ki je že prvi dan tekmovanja ugnal vso konkurenco in dosegel absolutno najboljši rezultat v vseh kategorijah. Kljub pritisku in izjemno težkim razmeram za igro, tekmovalce je motila huda vročina, je izkoristil izjemno priložnost in s taktično igro v drugem dnevu prišel do sanjskega rezultata in velike zmage. Drugo mesto je osvojil Slovak Branislav Thron, tretji pa je bil Madžar Zolth Lichtner. Domačin Vasja Kovač je bil šesti.



V Bovcu so ob mednarodnem tekmovanju izpeljali tudi slovensko pokalno tekmovanje. Slovenski pokal med članicami je osvojila Nika Gerbec (FG Posočje Bovec), med člani je slavil Emeršič (FG Ptuj), v seniorski konkurenci pa junak Bovca Matjašič (FG Sport klub M/Olimje).

