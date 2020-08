V Brnu brnele vuvuzele, izteklo se je po afriških notah

Ljubljana

je na bolniški, majhne ribe pa se v jezeru motociklističnega svetovnega prvenstva razreda motoGP trgajo za točke. Da, tudi legendarnije po svoji krivdi majhna riba, star je že za dirkanje, ima 41 let. Sicer si je na zadnjih dveh dirkah privozil tretje in peto mesto, vedno je za slabe rezultate krivil motor, za to, da ima zadosti denarja in da bi mesto lahko prepustil kakšnemu mlajšemu, pa pač ne bo obtožil samega sebe.Če jev uvodnih dveh preizkušnjah v Jerezu z zmagama izrabil prenapetost svetovnega prvaka Marqueza, ki ne priznava poraza, in bi polomljen dirkal, tudi če bi bil napol mrtev, je na VN Češke v moravskem Brnu slava šla v Afriko.Južnoafričan, jahal je KTM, si je v šele svojem tretjem nastopu v kraljevskem razredu že privozil prvo zmago. Tudi drugo- in tretjeuvrščeni sta se kot ptici roparici prebili skozi jato bolj uveljavljenih dirkačev.Italijanin Francozpač nista štela med favorite, čeprav je slednji denimo dobil kvalifikacije. Francoz italijanskega rodu iz Nice Quartararo je v češki deželi piva popil pijačo z grenko pilulo, bil je namreč šele sedmi. A zato sta slavila dirkaški pogum in razumnost iz Republike Južne Afrike, natančneje iz mesta Potchefstroom.Štiriindvajsetletni Binder je postal prvi novinec po Marcu Marquezu, ki je zmagal na dirki v motoGP. Še več, privozil je tudi prvo zmago v elitnem razredu za avstrijski KTM, za zgodovinski uspeh pa se je na čelo dirke povzpel devet krogov pred koncem, ko je prehitel Morbidellija. Ta mu je nekaj časa še pihal za ovratnik, na koncu pa se je Italijan moral potruditi, da se je obranil napada Johanna Zarcoja.»Za menoj je neverjeten dan. Že kot otrok sem si želel takšno zmago, vesel sem, da mi je to uspelo, brez podpore staršev od samega začetka pa to ne bi bilo mogoče. Škoda, tokrat ju ni bilo z menoj, običajno sta poleg. Prav tako je izjemno delo opravila moja ekipa, vedel sem, da smo močni in dobri. Vseeno pa nisem menil, da lahko zmagamo,« se je široko kot afriško sonce smejal zmagovalec. V šali napisano, BB je tekmece zapeljal na svoj mlin kot legendarna filmska igralkaTudi Morbidelli ni bil razočaran, saj je vendarle šlo za prve zmagovalne stopničke v tem razredu. »Izjemno, presrečen sem, le užival bom v tem trenutku. Za menoj je resnično dobra dirka, vozil sem v svojem ritmu in izpolnil cilj. Prav tako nisem preveč obremenil pnevmatik, to je bilo tokrat zelo pomembno. Hvala ekipi in vsem, ki so mi pomagali do tega velikega uspeha,« je menil.Francoz Zarco je stopil na zmagovalni oder kljub temu, da je moral kazensko odpeljati daljši krog. Njegova ekipa Ducati-Avintia je protestirala, saj je bilo videti, da ni bil kriv zapleta z, ko je peljal po notranjem delu proge in sta potem z nje oba tudi zdrsnila. A sta dirkača preizkušnjo tudi nadaljevala, Espargaro do 10. končnega mesta.Naslednja dirka v zaradi koronavirusa močno prirejenem koledarju SP 2020 bo tista v Spielbergu za VN Avstrije 16. avgusta, teden dni kasneje bo tam še ena dirka. Torej še en dvojni praznik za avstrijsko Štajersko, potem ko je letos že gostila dve dirki za SP formule ena.