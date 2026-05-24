V Bruslju padel skoraj 25 let star državni rekord

Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju s časom 3:38,92 tekel nov državni rekord na 1500 metrov. Zaostal je le za Hrvatom Ninom Jambrešićem (3:38,82). Rudolf je tako izboljšal skoraj četrt stoletja star slovenski rekord (3:39,29), ki ga je Aleš Tomič dosegel 8. julija 2002 v Zagrebu.

»Mladi Hrvat me je presenetil v zadnjih metrih, saj ga nisem videl. Bil je zelo počasen tek še do 1000 m, potem pa sem napadel, prevzel vodstvo in tekel sam. Tako je bilo tudi v zadnjem krogu, ki sem ga pretekel v kar dobrih 54 sekundah. Za prvo tekmo v sezoni je to res super. Vesel sem, dosegel sem cilj,« je bil zadovoljen 33-letni Rudolf.

Skupno je bil osmi med 54 tekmovalci v cilju vseh štirih skupin, sam je tekel v drugi. Zmagal je Alžirec Anis Chott s 3:34,80. Sedaj ima Ljubljančan, udeleženec olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru, v lasti slovenske rekorde na 600 m, 800 m in 1000 m. Že letos pozimi je 28. februarja v Novem mestu na 1500 m s 3:39,44 izboljšal tudi dvoranski rekord.

Nato si je zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu v Torunu in marca na 1500 m s tedaj drugim najhitrejšim časom kariere 3:40,20 zasedel 12. mesto. Imel je sicer šesti čas, vendar so se v finale uvrstili še po trije najboljši iz prvih dveh skupin, ki pa so bili počasnejši od njega. Finale je v najhitrejši zadnji skupini predtekov zgrešil za dobro sekundo.

Še naprej bo narekoval ritem

Po svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA je na Poljskem prvič tekel na velikem tekmovanju. Potem se je zaradi mlade družine odločil, da bo na velikih mitingih skrbel za narekovanje ritma. »To mi prinese veliko več denarja, kot če bi na vsaki tekmi tekel državni rekord. Narekovalec ritma bom tudi na naslednjih tekmah – tudi na štirih diamantnih ligah,« je zaupal novi rekorder.

Dvomi, da si bo priboril nastop na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu. »Ker bom narekovalec ritma, moram dobro opraviti to nalogo, drugače vabil za to ne bom več dobival. Tako mi ne ostane veliko časa, da bi tekel samo za rezultat. To bi se lahko spremenilo le, če bi dobil službo v državni upravi,« je pojasnil Rudolf.

Njegov cilj bo tako po koncu sezone svetovno prvenstvo v cestnih tekih septembra na Danskem.