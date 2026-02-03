V četrtem poskusu vendarle na vrhu

Nodirbek Abdusattorov je novo ime na seznamu zmagovalcev tradicionalnega super turnirja v nizozemskem Wijk aan Zeeju. 21-letni uzbekistanski velemojster je bil na vsakem od svojih treh dosedanjih nastopov v »šahovskem Wimbledonu« povsem blizu samega vrha, saj je dvakrat za zmagovalcem zaostal za vsega pol točke, leta 2024 pa je celo delil prvo mesto, a mu je nato spodletelo v podaljških s skrajšanim časom za razmišljanje. Letos je bil v ospredju od samega začetka, a je do odločilne razlike pred zasledovalci prišel šele povsem na koncu dolgega in napornega turnirja. Zmagal je namreč zadnji dve partiji in si s tem zagotovil prestižno lovoriko s pol točke prednosti pred leto dni mlajšim rojakom in reprezentančnim kolegom Javohirjem Sindarovom.

Slednji je na izenačenem turnirju edini ostal neporažen in je od štirih udeležencev bližajočega se kandidatskega turnirja, ki so tokrat nastopili v Wijk aan Zeeju, prikazal daleč največ. S točko zaostanka za njim so na delitvi tretjega mesta končali trije igralci, dodatni kriteriji pa so bili na strani domačina Jordena van Foreesta. Presenetljivi zmagovalec iz leta 2021 je ponovno igral na zelo visokem nivoju in je bil dolgo časa v boju za vrh, v zadnjih krogih pa je bil kljub nekaterim priložnostim premalo prodoren. Enako število točk sta zbrala še Američan Hans Niemann in Nemec Vincent Keymer, prvi nosilec in najbolj borben igralec na turnirju, ki je ob šestih zmagah in štirih porazih samo trikrat remiziral.

S svojim prvim nastopom med elito je navdušil turški čudežni deček Yagiz Kaan Erdogmus, ki je s sedmimi točkami iz trinajstih partij končal točno na polovici končne razvrstitve. Erdogmus bo junija dopolnil komaj 15 let, za primerjavo pa samo povejmo, da je Magnus Carlsen, sicer absolutni rekorder po številu naslovov v Wijk aan Zeeju, svoj premierni nastop dočakal pri sedemnajstih letih, brez zmage pa ga je končal na predzadnjem mestu.

Slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev je turnir vzponov in padcev končal z zmago in s polovičnim izkupičkom točk. V določenih partijah je zablestel in še enkrat več dokazal, da sodi na najvišjo raven, a mu za odmevnejše dosežke v tovrstni konkurenci še naprej primanjkuje več konstantnosti v igri.

Na vrhu seznama največjih razočaranj so z naskokom indijski predstavniki Gukeš, Praggnanandhaa in Erigajsi, ki so pred začetkom sodili v ožji krog favoritov za prvo mesto, pristali pa so na desetem, enajstem oziroma trinajstem mestu. Enormne ratinške izgube, ki so jih pri tem utrpeli, so povzročile tektonske premike na ratinški lestvici, saj se je od omenjene trojice samo svetovni prvak Gukeš za las uspel obdržati v najboljši deseterici. Z decembrsko zmago v Londonu in zadnjo v Wijk aan Zeeju se je vanjo skokovito vrnil Abdusattorov, ki je razočaranje ob spodleteli uvrstitvi na letošnji kandidatski turnir očitno pustil za seboj in se bo bržčas z vsemi močmi osredotočil na prihodnji ciklus za svetovno prvenstvo.