V daljnem Peruju zadonela tudi Zdravljica

Dan po Kaji Kajzer, ki si je v kategoriji do 63 kilogramov priborila bronasto kolajno, se je na judoističnem turnirju za veliko nagrado v Limi (z nagradnim skladom 100.000 evrov) slovesne razglasitve udeležila tudi Metka Lobnik. Judoistka kluba Apolon Maribor Hoče je navdušila z zlato lovoriko v kategoriji do 78 kilogramov.

Lobnikova je bila na tekmovanju v glavnem mestu Peruja nepremagljiva. V uvodnem krogu je izločila Portoričanko Sairy Colon, zatem je ugnala Kanadčanko Coralie Godbout in se uvrstila v polfinale, v katerem je bila z iponom boljša še od Marie Branser iz Gvineje. V zaključnem dvoboju se je spoprijela s Francozinjo Kailo Issoufi in jo prav tako premagala z iponom, potem ko jo je ujela v končni prijem.

Za 24-letno Štajerko je bila to že osma kolajna na turnirjih za svetovni pokal in druga zlata po marčevskem zmagoslavju na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju.

V velikem finalu je Metka Lobnik premagala Francozinjo Kailo Issoufi. FOTO: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Hitro slovo Dragiča

Zadnji dan turnirja v Limi je slovenske barve zastopal tudi Vito Dragič. Izkušeni judoist Impola, ki je že napovedal konec športne poti, se je od tekmovanja v Peruju poslovil že po prvem dvoboju v kategoriji nad 100 kilogramov, v katerem je moral priznati premoč Brazilcu Rafaelu Buzacariniju, ki se je na koncu prebil do srebrnega odličja.