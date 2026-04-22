V Denverju znova tesno in napeto, toda kralji zaostajajo z 0:2

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar (v dobrih 20 minutah ni dosege točke), so izjemno tesno in napeto drugo tekmo prvega kroga končnice po podaljšku izgubili z 1:2. Kralji tako proti najboljši ekipi rednega dela sezone Colorado Avalanche v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:2. Dvoboj se zdaj seli v Kalifornijo.

Potem ko so kralji uvodni nastop v končnici v Denverju po precej izenačeni tekmi tesno izgubili z 1:2, so tudi v drugo tekmo dvoboja vstopili z miselnostjo po zmagi.

Po dveh tretjinah brez zadetkov – tekma se je zavlekla tudi zaradi težav z ograjo – so v zadnji prvi povedli gosti, ko je bil z igralcem več po podajah Trevorja Moora in Quintona Byfielda uspešen Artemi Panarin.

Vendar njihovo veselje ni trajalo dolgo, saj je dobre tri minute pozneje izenačil Gabriel Landeskog, s podajama sta mu do zadetka pomagala Martin Nečas in Devon Toews.

Oba vratarja Anton Forsberg in Scott Wedgewood sta bila izjemna – gostujoči Forsberg je zaustavil kar 33 strelov, Wedgewood pa 21 –, tako da se je tekma prevesila v podaljšek.

Ta je pripadel domači ekipi, potem ko je po 7:44 igre zadel Nicolas Roy za popoln izplen koloradske ekipe pred nadaljevanjem dvoboja v Los Angelesu.

Tekma je bila sicer v drugi tretjini prekinjena za približno 17 minut, ko se je za klopjo kraljev razbilo steklo, koščki pa so se usuli na gostujočega trenerja DJ Smitha.

Nicolas Roy je odločil zmagovalca v Denverju. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP

Izenačeno v drugih dvobojih

Na vzhodu je Tampa le izkoristila prednost domačega ledu in na drugi tekmi dvoboja proti Montreal Canadiens po podaljšku zmagala s 3:2. S tem je izenačila razmerje moči na 1:1 v zmagah.

Zmago je floridski ekipi prinesel JJ Moser, ki je zmagoviti gol dosegel po 12:48 minute podaljšane igre. Zdaj se dvoboj seli v Kanado.

Hokejisti Boston Bruins so se vrnili v končnico vzhodne konference lige NHL in drugo tekmo proti Buffalo Sabres dobili s 4:2. S tem so pred selitvijo v Boston boj na štiri zmage izenačili na 1:1.

Po prvi tretjini brez zadetkov so kosmatinci v drugi s tremi goli postavili temelje za zmago. Viktor Arvidsson je dosegel svoj drugi gol kmalu po začetku zadnje tretjine, s čimer je prednost povišal na 4:0 in učinkovito zapečatil zmago. Buffalu se je uspelo približati na en gol, a zaostanka ni mogel preobrniti.

Moči so na zahodu v Las Vegasu izenačili tudi hokejisti Utah Mammoth, ki so drugo tekmo v boju na štiri zmage proti domačim zlatim vitezom dobili s 3:2. Tretja tekma bo v Salt Lake Cityju.

Junak večera je bil komaj 21-letni Logan Cooley, ki je goste šest minut pred koncem tekme popeljal v vodstvo in postal najmlajši v ZDA rojeni hokejist z golom na obeh uvodnih tekmah končnice.