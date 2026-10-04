V deževnem kaosu lekcija mojstra Maxa Verstappna

Nizozemec Max Verstappen je zmagal na dirki formule 1 za veliko nagrade Bahrajna, ki je potekala na nadomestni lokaciji v Sepangu v Maleziji. Drugi je bil vodilni v seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli, ki se je na startu na vlažni stezi katapultiral v vodstvo, a v Mercedesu ni bil dovolj hiter, da bi vodstvo lahko obdržal.

Štirikratni svetovni prvak v Red Bullu Verstappen je dirko prvič v tej sezoni začel z najboljšega startnega položaja, a prednost takoj zapravil, saj sta se mimo njega pred prvim ovinkom odpeljala tako Antonelli kot drugi voznik Mercedesa George Russell. To je bila sicer napoved razburljive dirke s številnimi prehitevanji in preobrati na dirkališču v Sepangu, ki je kot redni gostitelj nazadnje gostil formulo 1 leta 2017. Tokrat je priložnost dobilo zaradi Bližnjevzhodnega konflikta, ki je prisilil premik iz Bahrajna na Daljni vzhod.

Če je bil start Verstappna neprepričljiv, je bil še toliko slabši za Ferrarija, ki sta se na vlažnem cestišču zaradi monsunskega naliva – ta je za uro in pol prestavil začetek dirke –, napačno odločila za uporabo gum za suhe razmere. Tako Lewis Hamilton kot Charles Leclerc sta zato že po prvem krogu padla na rep razpredelnice. Dirke pa s tem zdaleč ni bilo konec, saj je Verstappen postopoma izboljševal svoje čase in po nekaj krogih prehitel Russlla za drugo mesto. V 13. krogu pa je po kratkem izhodu varnostnega vozila napadel še Antonellija in prišel v vodstvo. Italijan je za hip celo padel na tretje mesto za Russllom, a deset krogov kasneje prevzel drugo mesto.

Zaradi deževja in prevelike količine vode na stezi je bil start dirke za VN Malezije preložen za poldrugo uro. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

V nadaljevanju je 29-letni Nizozemec z nizanjem izjemno hitrih krogov zgolj povečeval svojo prednost pred devet let mlajšim Italijanom. Njegov primat pa je 11 krogov pred koncem nekoliko ogrozil nov prihod varnostnega vozila, sprva virtualnega, nato pa pravega, na stezo. Zaradi odhoda v bokse je v tem času Verstappen za hip prepustil vodstvo Antonelliju, a to pridobil nazaj krog kasneje, ko se je v bokse odpravil tudi Italijan. Preobratov pa s tem ni bilo konec, saj se je v težavah nenadoma znašel tretjeuvrščeni Russell, ki mu je odpovedal dirkalnik. Tako se je na koncu na stopničke celo uspelo uvrstiti Hamiltonu, ki je s postopnim sušenjem steze vmes uspel nadoknaditi zaostanek in se je v zaključku dirke prebijal po točkah navzgor.

Antonelli je z drugim mestom še naprej vodilni v skupnem seštevku s 320 točkami. Russell kljub odstopu ostaja na drugem mestu z 236 točkami, Hamilton pa jih ima 214 na tretjem mestu. Sledijo danes četrti Leclerc s 191 točkami in Verstappen ter Anglež Lando Norris v McLarnu, ki je bil danes deveti, s po 188 točkami. Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko bodo dirkači vozili tako sprint kot osrednjo dirko v Singapurju.