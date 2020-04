V domove so želeli prinesti tudi nekaj pozitivnega (VIDEO)

Ana Ranđelović je bila najboljša med mladinkami. FOTO: Gaiana

Niti virus ne more ustaviti tekvondoistov

Kris Horvat, ki je decembra v Nemčiji postal evropski prvak med dečki, starimi do osem let, je tokrat zmagal v konkurenci do 11 let. FOTO: Kang

V moralnem smislu so vsi zmagovalci

Vrstni red najboljših v tehnikah – člani, 1. dan dalje: 1. Brelih (Hankuk), 2. Zakrajšek, 3. Ulcej (oba Kang) in Krejan (Hankuk); 8.-1. kup: 1. Čulajević, 2. Čendak (oba Hankuk); članice, 1. dan dalje: 1. Komac (K2), 2. Bradač (Pantar), 3. Saje (Šmartno); 8.-1. kup: 1. Bačnik (Orient), 2. Todorović (Hankuk); mladinci, 1.-3. poom/dan: 1. Zupančič, 2. Ulcej (oba Kang), 3. Bradač (Pantar); 4.-1. kup: 1. Maršič (Kang), 2. Košak (Pon Do Kwan), 3. Nemanič (Kang); mladinke, 1.-3. poom/dan: 1. Ranđelović (Gaiana), 2. Rozina (Pon Do Kwan); 4.-1. kup: 1. Zabukovec (Kang), 2. Marković Horvat (K2).

Ljubljana – Pandemija koronavirusa je dodobra ohromila življenje. Obstal je tudi domala ves šport. Toda najdejo se tudi izjeme. Na pobudo članov kluba Kang sna čelu so v nedeljo pod streho spravili prvo slovensko virtualno tekmovanje v tehniki, ki se ga je udeležilo 64 tekvondoistov iz devetih društev.»Ko sem pred kratkim videl, da so takšno tekmo s pomočjo aplikacije whatsapp izvedli v Italiji, se mi je to zdela super zamisel. Rekel sem si, zakaj ne bi česa podobnega izpeljali tudi pri nas. Ko sem to predlagal pristojnim na zvezi in drugim klubom, so me takoj podprli, rekoč da je to res dobra ideja,« je Zakrajšek razkril, kje je dobil zamisel za tekmovanje.Izvedli so ga prek Facebookovega messengerja, po celodnevnem spremljanju pa je tričlanska komisija, v kateri so biliin, ocenila nastopajoče. »Tekmovanje smo poskušali čim bolj približati sistemu, ki so ga tekvondoisti vajeni. Zato smo se držali pravil, ki veljajo za uradna tekmovanja. Udeleženci so pokazali različne stopnje znanja, kar ni čudno, saj so tekmovali zelo izkušeni posamezniki in tudi takšni, ki so se tekmovanja udeležili prvič,« je pojasnila Mavričeva.Kot je pristavila, so prav vsi dokazali, da je mogoče tudi doma v stanovanju ali na vrtu narediti marsikaj. »Na ta način smo dali vsem vedeti, da tudi zdajšnje razmere ne morejo premagati našega tekmovalnega duha,« je poudarila Renata, medtem ko je Mohar, ki je bil vrsto let vodilni slovenski tekvondoist v tehniki, dodal, da je virtualno tekmovanje dobrodošla novost, ki združuje šport(nike). »Kljub razmeram, v katerih se je znašel ves svet, se naša pot ni ustavila. Pravi tekvondoisti kljub odpadlim skupinskim treningom najdejo način, kako vzdrževati telesno pripravljenost in kako napredovati,« je omenil Rok.Podobno je razmišljal tudi Horvat. »Znova smo stopili skupaj. Vesel sem, da virus ni ustavil našega športa. Resda so razmere za vadbo bolj omejene, toda udeleženci so pokazali, da pridno trenirajo,« je Dejan pohvalil nastopajoče, nad vsemi pa je bil navdušen tudi, predsednik olimpijskega sloga WT pri Taekwondo zvezi Slovenije.»Izjemno sem ponosen, da smo se v danih okoliščinah zbrali vsaj pred malimi zasloni. Vsi tekmovalci so v moralnem smislu zmagovalci. Kot pravi športniki dajemo vse od sebe in skupaj premagujemo ovire,« je poudaril Ranđelović in pohvalil tudi prireditelje z Zakrajškom na čelu.Po tekmovanju si je vidno oddahnil tudi Tomaž. »Če sem iskren, smo se malo bali, kako bo vse skupaj videti, a na koncu je – če sodim po odzivih – izpadlo zelo dobro,« je bil zadovoljen Zakrajšek, nekdanji vrhunski tekvondoist, ki je leta 2006 na evropskem prvenstvu olimpijskega združenja v Bonnu navdušil z bronasto kolajno v kategoriji do 84 kilogramov.V nedeljo je med člani osvojil drugo mesto za, toda uvrstitve tokrat – kot je pribil – niso bile v ospredju. »Moj glavni namen je bil, da v teh dneh, polnih negativnih novic, v domove vendarle prinesemo tudi nekaj pozitivnega ...«