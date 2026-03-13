V družbi Čeferina, Goloba in Jankovića štafetno palico prevzel Goran Dragić

Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je postal ambasador tretje izvedbe Športnih iger mladih v Sloveniji. Ambasadorja so imenovali na dogodku na Ljubljanskem gradu, ki so se ga udeležili številni predstavniki politike in športa, med njimi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik vlade Robert Golob.

Aleksander Čeferin, Goran Dragić in Tanja Fajon. Foto Voranc Vogel

Športne igre mladih letos obeležujejo 30 let obstoja. Projekt se je leta 1996 začel v Splitu kot skromna pobuda, odtlej pa je prerasel v eno največjih rekreativnih športnih prireditev za mlade v regiji. Po podatkih organizatorjev je v njem doslej sodelovalo več kot 3,44 milijona otrok, lani skoraj 354.000.

Slovenija se je projektu uradno pridružila predlani, letos pa igre potekajo v približno 80 krajih in vključujejo več kot 40 občin. Mladi tekmujejo v desetih športih, med njimi v nogometu, atletiki, rokometu, odbojki, tenisu in ulični košarki, pri čemer organizatorji poudarjajo, da so v ospredju druženje, gibanje in povezovanje, ne rezultati.

Dragiću je zaploskal tudi Željko Obradović, ki že nekaj let sodeluje s projektom ŠIM. Foto Voranc Vogel

Pomemben del projekta je tudi njegovo širše sporočilo. Igre želijo spodbujati zdrav življenjski slog ter prek športa graditi vezi med mladimi iz različnih držav in okolij. Med podporniki je tudi fundacija Uefe za otroke, zaradi katere je sodelovanje za udeležence brezplačno.