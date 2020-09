V formuli 1 se obeta sanjski dirkaški dvojec

Ljubljana - Finski dirkaški zvezdnik Kimi Räikkönen, ki bo 17. oktobra praznoval že 41. rojstni dan, se še ni odločil, ali bo po letošnji sezoni nadaljeval kariero v formuli 1 ali ne. Vodilni možje pri ekipi Alfa Romeo si ga želijo zadržati v svojih vrstah, zato so mu dali čas za razmislek.



Odgovorni v italijanski ekipi sanjajo o tem, da bi prihodnje leto sestavili sanjsko navezo. Ob Räikkönenu bi radi priložnost ponudili tudi Micku Schumacherju, sinu legendarnega sedemkratnega svetovnega Michaela Schumacherja, svoj čas tudi tekmeca zdaj 40-letnega Finca. Na Italijana Antonia Giovinazzija naj pri Alfi Romeu ne bi več računali.



Räikkönen je sicer pred slabima dvema tednoma v Mugellu, kjer si je z devetim mestom pridirkal prvi letošnji točki, dokazal, da še ni za staro šaro. Med drugimi je kljub poškodovanemu dirkalniku za seboj pustil tudi oba Ferrarijeva aduta Charlesa Leclerca in Sebastiana Vettla, vendar je na koncu zaradi petsekundnega kazenskega pribitka pristal za osmouvrščenim Monačanom.



»Samozavest nam ne vlivata le točki, temveč dejstvo, da je Kimi do tega uspeha prišel s precej poškodovanim dirkalnikom,« je dobro razpoložen Frederic Vasseur, vodja moštva Alfa Romeo. Räikkönen je pred nedeljsko dirko za veliko nagrado Rusije (s štartom ob 13.10) bolj zadržan.



»Steza v Sočiju ni med mojimi najljubšimi in mi doslej ni prinesla prav veliko sreče. Toda po drugi strani nisem človek, ki bi gledal nazaj. Za nameček smo v zadnjem obdobju prikazali napredek in morda se bomo lahko za točke borili tudi v Rusiji,« je izjavil zadnji Ferrarijev svetovni prvak (iz sezone 2007).