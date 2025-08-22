V formulo 1 prihaja enajsta ekipa, kdo bo sedel za volanom?

Neomejen dostop | že od 14,99€
S prihodnjo sezono se desetim ekipam v kraljici motošporta pridružuje še enajsta, ameriški Cadillac. V svetovno prvenstvo vstopa s podporo General Motorsa, po poročanju več medijev, pa naj bi v moštvo pripeljali dva izkušena voznika, ki sta v formuli 1 že preživela kar nekaj sezon.
Valtteri Bottas je v svoji dosedanji karieri zbral že deset zmag, čeprav je imel pri Mercedesu ob Lewisu Hamiltonu večino časa vlogo druge violine. V formuli 1 je dirkal med letoma 2013 in 2024, vozil pa je še za britanski Williams in Sauber. Letos je opravljal vlogo rezervnega voznika za vse dirkalnike z Mercedesovimi motorji, preizkusil pa se je tudi na nekaterih dirkah v makadaskem kolesarstvu.
Šteje že 35 pomladi in dolgoročno Američani nanj ne morejo računati. Vseeno bo v prvih sezonah zelo pomemben član ekipe, saj je v samih začetkih pomembno, da za volanom sedi izkušeni dirkač, ki je v karieri že videl ogromno dobrih bolidov. Tako bo lahko inženirjem predal dobre povratne informacije, s katerimi bo pomagal izboljšati dirkalnik.
Slabo leto dni mlajši Sergio Perez je prav tako doživel že veliko. V karieri je zbral šest zmag, med dirkaško smetano pa je oddirkal 14 sezon. Tekmovati je začel že leta 2011, ko je debitiral v Sauberjevem bolidu. Vmes je sledila enoletna selitev k McLarnu, potem pa je kar sedem sezon vozil za Force Indio, ki se sedaj imenuje Aston Martin.
Njegov potencial so prepoznali pri Red Bullu, kjer se je leta 2021 pridružil Maxu Verstappnu in mu na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju močno pomagal v boju za naslov svetovnega prvaka. Takrat je Nizozemec v zadnjem krogu premagal Hamiltona in prvič postal prvak sveta. Perez je dobro dirkal tudi v obeh naslednjih sezonah, ko je v skupnem seštevku končal na tretjem oziroma drugem mestu.
V lanski sezoni je šla rezultatska krivulja hitro navzdol in rdeči biki na čelu s Helmutom Markom so se hitro odločili, da Mehičana zamenjajo z Liamom Lawsonom. Očitno je šlo za preuranjeno potezo, saj so Avstrijci dirkača, ki je deset sezon zapored končal med najboljšimi desetimi zamenjali z mladim novincem. Ta ni dirkal dobro in kaj kmalu je njegov sedež dobil Juki Cunoda. Tudi Japonec ne dirka najbolje, v seštevku voznikov zaseda šele 18. mesto.
V preteklih mesecih se je v pogovorih o morebitnih dirkačih Cadillaca omenjalo še Micka Schumacherja, Patricia O'Warda in Felipeja Drugovicha, a za zdaj kaže, da so se Američani odločili za preverjen dvojec, ki bo svoje izkušnje vložil v dolgoročni razvoj dirkalnika. Čez nekaj let, ko se bo ekipa utrdila med dobitniki točk, pa gre pričakovati, da bodo dali priložnost nekaterim mladim dirkačem z druge strani Atlantika.
