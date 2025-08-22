V formulo 1 prihaja enajsta ekipa, kdo bo sedel za volanom?

S prihodnjo sezono se desetim ekipam v kraljici motošporta pridružuje še enajsta, ameriški Cadillac. V svetovno prvenstvo vstopa s podporo General Motorsa, po poročanju več medijev, pa naj bi v moštvo pripeljali dva izkušena voznika, ki sta v formuli 1 že preživela kar nekaj sezon.

Izkušeni Finec naj bi že podpisal pogodbo

Valtteri Bottas je v svoji dosedanji karieri zbral že deset zmag, čeprav je imel pri Mercedesu ob Lewisu Hamiltonu večino časa vlogo druge violine. V formuli 1 je dirkal med letoma 2013 in 2024, vozil pa je še za britanski Williams in Sauber. Letos je opravljal vlogo rezervnega voznika za vse dirkalnike z Mercedesovimi motorji, preizkusil pa se je tudi na nekaterih dirkah v makadaskem kolesarstvu.

Bottas je največji pečat pustil pri Mercedesu. Kar 67-krat je bil na odru za zmagovalce, pogosto za Hamiltonom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Šteje že 35 pomladi in dolgoročno Američani nanj ne morejo računati. Vseeno bo v prvih sezonah zelo pomemben član ekipe, saj je v samih začetkih pomembno, da za volanom sedi izkušeni dirkač, ki je v karieri že videl ogromno dobrih bolidov. Tako bo lahko inženirjem predal dobre povratne informacije, s katerimi bo pomagal izboljšati dirkalnik.

Tudi Sergio Perez je blizu vrnitve

Slabo leto dni mlajši Sergio Perez je prav tako doživel že veliko. V karieri je zbral šest zmag, med dirkaško smetano pa je oddirkal 14 sezon. Tekmovati je začel že leta 2011, ko je debitiral v Sauberjevem bolidu. Vmes je sledila enoletna selitev k McLarnu, potem pa je kar sedem sezon vozil za Force Indio, ki se sedaj imenuje Aston Martin.

Leta 2020 je Perez dosegel odmevno zmago, ko je v dirkalnik Force Indie dobil veliko nagrado Bahrajna. FOTO: Bryn Lennon/Reuters

Njegov potencial so prepoznali pri Red Bullu, kjer se je leta 2021 pridružil Maxu Verstappnu in mu na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju močno pomagal v boju za naslov svetovnega prvaka. Takrat je Nizozemec v zadnjem krogu premagal Hamiltona in prvič postal prvak sveta. Perez je dobro dirkal tudi v obeh naslednjih sezonah, ko je v skupnem seštevku končal na tretjem oziroma drugem mestu.

V lanski sezoni je šla rezultatska krivulja hitro navzdol in rdeči biki na čelu s Helmutom Markom so se hitro odločili, da Mehičana zamenjajo z Liamom Lawsonom. Očitno je šlo za preuranjeno potezo, saj so Avstrijci dirkača, ki je deset sezon zapored končal med najboljšimi desetimi zamenjali z mladim novincem. Ta ni dirkal dobro in kaj kmalu je njegov sedež dobil Juki Cunoda. Tudi Japonec ne dirka najbolje, v seštevku voznikov zaseda šele 18. mesto.

V barvah Red Bulla je požel veliko kritik, a letos vidimo, da mu je veliko navijačev delalo krivico. FOTO: Hamad Mohammed/Reuters

V preteklih mesecih se je v pogovorih o morebitnih dirkačih Cadillaca omenjalo še Micka Schumacherja, Patricia O'Warda in Felipeja Drugovicha, a za zdaj kaže, da so se Američani odločili za preverjen dvojec, ki bo svoje izkušnje vložil v dolgoročni razvoj dirkalnika. Čez nekaj let, ko se bo ekipa utrdila med dobitniki točk, pa gre pričakovati, da bodo dali priložnost nekaterim mladim dirkačem z druge strani Atlantika.