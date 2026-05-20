V Frankfurtu prava drama, mlada Slovenka napredovala po ogledu posnetka

Na 61. evropskem prvenstvu v karateju se bo 21-letna Zala Maria Žibret borila za bronasto kolajno.
Zala Maria Žibret se bo na evropskem prvenstvu borila za bronasto kolajno. FOTO: Matija Matijević
Zala Maria Žibret se bo na evropskem prvenstvu borila za bronasto kolajno. FOTO: Matija Matijević
Miha Šimnovec
20. 5. 2026 | 22:25
A+A-

Izvrstna slovenska karateistka Zala Maria Žibret je na pragu svoje druge kolajne na evropskih prvenstvih. Na tekmovanju v Frankfurtu se je namreč po treh zmagah in enem porazu v kategoriji nad 68 kilogramov prebila do dvoboja za tretje mesto, ki ga bo imela v soboto. 

Na prvi trening je šla zaradi mlajšega brata in hitro vzljubila borbe

V uvodnem krogu je 21-letna članica KK Ljubljana po dramatičnem obračunu izločila Ukrajinko Darjo Bulaj, lansko evropsko podprvakinjo iz Jerevana. »Zala je še malo pred koncem dvoboja zaostajala z 2:3, potem pa je v zadnjih sekundah izvedla tehniko s prvo roko, ki je sodniki niso 'videli' oziroma dosodili. Na srečo sem imel na voljo še ogled videoposnetka in šele po njem je Žibretova vendarle prejela točko, s katero je izenačila na 3:3. Ker je ostalo pri tem izidu 3:3, je o zmagi odločala prva točka (senshu), ki jo je dosegla Zala,« je iz Nemčije sporočil Matija Matijević, trener pri KK Ljubljana.

Zatem je Žibretova ugnala Slovakinjo Viro Kulikovo (1:0) in Škotinjo Niamh Junner (3:0), v polfinalu pa je izgubila s Francozinjo Clemence Pea (0:1). Za bronasto kolajno se bo v soboto pomerila s Črnogorko Jovano Damjanović.

Od slovenskih karateistov so se danes borili še Hana Debeljak (do 61 kg), Elizabeta Molnar (do 68 kg), Jaka Gaal (do 75 kg) in Jure Sluga (kate), ki pa so izpadli že po prvih dvobojih.

karateZala Maria Žibretevropsko prvenstvoFrankfurt

