V Frankfurtu prava drama, mlada Slovenka napredovala po ogledu posnetka

Izvrstna slovenska karateistka Zala Maria Žibret je na pragu svoje druge kolajne na evropskih prvenstvih. Na tekmovanju v Frankfurtu se je namreč po treh zmagah in enem porazu v kategoriji nad 68 kilogramov prebila do dvoboja za tretje mesto, ki ga bo imela v soboto.

V uvodnem krogu je 21-letna članica KK Ljubljana po dramatičnem obračunu izločila Ukrajinko Darjo Bulaj, lansko evropsko podprvakinjo iz Jerevana. »Zala je še malo pred koncem dvoboja zaostajala z 2:3, potem pa je v zadnjih sekundah izvedla tehniko s prvo roko, ki je sodniki niso 'videli' oziroma dosodili. Na srečo sem imel na voljo še ogled videoposnetka in šele po njem je Žibretova vendarle prejela točko, s katero je izenačila na 3:3. Ker je ostalo pri tem izidu 3:3, je o zmagi odločala prva točka (senshu), ki jo je dosegla Zala,« je iz Nemčije sporočil Matija Matijević, trener pri KK Ljubljana.

Zatem je Žibretova ugnala Slovakinjo Viro Kulikovo (1:0) in Škotinjo Niamh Junner (3:0), v polfinalu pa je izgubila s Francozinjo Clemence Pea (0:1). Za bronasto kolajno se bo v soboto pomerila s Črnogorko Jovano Damjanović.

Od slovenskih karateistov so se danes borili še Hana Debeljak (do 61 kg), Elizabeta Molnar (do 68 kg), Jaka Gaal (do 75 kg) in Jure Sluga (kate), ki pa so izpadli že po prvih dvobojih.