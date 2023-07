V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so se že uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice v letošnji ligi narodov, finalno dejanje bo od 19. do 23. julija na Poljskem. Torej so že v Gdansku, a še niso videli (poljskega) papeža. Pustimo zdaj tisti rek, da je nekdo bil v Rimu, a ni videl papeža. Odbojkarski papeži pa so Italijani, proti Slovencem so v dvoboju rednega dela lige narodov potrdili, zakaj so evropski in svetovni prvaki.