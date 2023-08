V Gentu do niza, ne do presenečenja

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo drugo tekmo na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija ter doživela drugi poraz. V Gentu so bile gostiteljice Belgijke boljše s 3:1 (18, 20, -21, 32).

Tretji nastop na EP po letih 2015 in 2019 so slovenske odbojkarice odprle z porazom. Kljub borbeni predstavi so bile v petek po treh nizih premočne poljske tekmice. Danes so Slovenke znova prikazale borbeno igro, gostiteljicam odvzele niz in skoraj izsilile še petega. Slovenski selektor Marco Bonitta je tekmo tudi tokrat začel s podajalko Saro Najdič, korektorico Evo Zatković, srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Mirto Velikonja Grbac, sprejemalkama Loreno Lorber Fijok in Mijo Šiftar ter prosto igralko Katjo Banko.

Belgijke so začele odločno in hitro ušle na 6:1. Po bloku Mirte Velikonja Grbac so Slovenke prišle na 4:7. Vseeno so Belgijke še naprej narekovale ritem in počasi višale svojo prednost. Pri zaostanku 9:17 je moral italijanski strateg na slovenski klopi vzeti še drugo minuto odmora. Slovenke so se po tem za malenkost približale, a belgijskega vodstva v uvodnem nizu niso preveč ogrozile. Tega so gostiteljice dobile s 25:18.

V začetku drugega niza so slovenske odbojkarice prikazale precej boljšo igro kot v začetku prvega. Z Belgijkami so igrale točko za točko, a so se domačinke le odmaknile na 10:6. Po napaki Belgijk se je Slovenija približala na 8:10, preden so gostiteljice spet prevzele pobudo. Slovenke so jih lovile, se približale najprej na tri točke zaostanka (16:19), nato na dve (18:20) in po asu Lorene Lorber Fijok še na -1 (20:21). Kljub temu so v zaključku Belgijke ostale bolj zbrane in ga dobile s 25:20.

Slovenija – Belgija 1:3 (-18, -20, 21, -32) Top Sport Hall, gledalcev 4293, sodnika Cinatl (Češka) in Simonovic (Švica). Slovenija: Mlakar 13, Pogačar 4, Pucelj 10, Lorber Fijok 24, Zatković 3, Šiftar 5, Najdić, Velikonja Grbac 8, Milošič 2, Boisa, Mazej, Planinšec 5, Banko, Ramić; Belgija: Van Sas, Herbots 27, Lemmens 3, Van Gestel 8, Demeyer, Martin, Krenicky 4, Janssens 9, Van de Vyver 1, Rampelberg, Van Avermaet 16, Stragier, Koulberg, Debouck.

V uvodu tretjega sta bili reprezentanci povsem izenačeni, nekajkrat pa sta si izmenjali vodstvo. Slovenke so spet povedle pri 7:6 in točki Ize Mlakar, po bloku Saše Planinšec za 10:8 pa je belgijska izbrana vrsta izkoristila minuto odmora. Po asu Eve Pogačar je Slovenija povedla za štiri (12:8). Prednost so Slovenke ohranjale v nadaljevanju niza, v novo minuto odmora pa so belgijskega stratega prisilile po vodstvu z 20:15.

Domačinke se na krilih polne domače dvorane niso predale in se znova približale. Slovenija je uspešno izkoristila »challenge« in s tem povedla 24:21, prvo zaključno žogo pa je z blokom izkoristila Velikonja Grbačeva in Sloveniji priigrala prvi niz na letošnjem EP.

V nedeljo s Srbijo

Slovenke so na krilih dobljenega tretjega niza dobro začele tudi četrtega in se kosale z gostiteljicami, dokler te niso pobegnile na 12:9. Te so prednost nekaj časa držale v svojih rokah, toda varovanke Bonitte so se približale najprej na 17:20, potem na 19:21 in po bloku Planinšečeve na zgolj točko zaostanka (22:23), po napaki Belgijk v napadu pa je bil izid poravnan na 23:23. V podaljšani igri so si najprej Belgijke večkrat priigrale zaključno žogo, a so se Slovenke vsakič vrnile. Te so prvič povedle pri 28:27, a tudi one niso izkoristile svojih priložnosti, Belgijke pa so odločilni niz zaključile z asom pri 34:32.

V slovenski izbrani vrsti je bila s 24 točkami tokrat najboljša Lorber Fijokova, 13 jih je dodala Mlakar, deset pa Maša Pucelj. Pri Belgiji je s 27 točkami blestela Britt Herbots.

Slovenke so se veselile vsake dobro odigrane točke. FOTO: CEV

»V tretjem nizu smo našle svojo igro, morebiti smo se jih že malo taktično tudi navadile. Malce bolj smo brale njihovo igro in s tem uspele prihajati do svojih priložnosti. V tretjem nizu smo stabilizirale sprejem in smo tako lažje razvile igro. V četrtem smo imele svoje opcije, one so imele svoje in so jih na koncu izkoristile. Škoda za poraz, a to je šport,« je dejala Eva Pogačar.

Lorena Lorber Fijok je dodala: »Kljub porazu sem zadovoljna s tem, da se nismo predale. S tem, da verjamemo druga v drugo, si zaupamo, garamo, pustimo srce na igrišču. Žal mi je, da nismo storile tega koraka naprej, si priborile peti niz, da bi ga morebiti potem še osvojile. Smo ekipa, ki lahko dokaže in prikaže še dosti višjo raven, kot jo kažemo do zdaj, da pokažemo, da smo tega zmožne, da lahko pariramo tudi višje kakovostnim ekipam.«

Naslednja tekma Slovenke čaka že v nedeljo ob 17. uri, ko bodo igrale proti Srbkinjam, aktualnim evropskim podprvakinjam. Po dnevu premora se bodo v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela dan kasneje pa še z Ukrajinkami.