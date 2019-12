V Glasgowu trije slovenski rekordi in finale ženske štafete

Glasgow

12 stotink hitreje

Peter John Stevens je na 100 m prsno želel finale, ostal pa celo brez polfinala. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Nezadovoljni Stevens

- Predtekmovanje na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Glasgowu je danes minilo v znamenju rekordov slovenskih plavalk. Najprej je za rekord, 11. mesto in polfinale na 100 m prsno poskrbela, ob koncu dneva pa se je v finale z rekordom zavihtela še ženska štafeta 4 x 50 m prosto, kjer jedosegla rekord v prvi predaji.Dekleta so se očitno odločila, da se selektorjuz rekordi oddolžijo za prijetno presenečenje oziroma skromna darila, ki jim jih je v Glasgowu ta izročil na miklavžev večer.Jutro je odprla Vozlova na 100 m prsno in osebni rekord, dosežen pred petimi leti v Dohi, popravila za 44 stotink sekunde ter se kot 11. uvrstila v polfinale.Prav ob koncu pa so nastopile še slovenske kravlistke Neža Klančar,inV skupini s Švedsko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Italijo, Turčijo, Poljsko in Irsko je bilo jasno, da bo že v prvi skupini preboj med najboljše zahteven, saj bi strokovnjaki na stavnicah vsaj pet ekip uvrstili više.Klančarjeva je štafeto začela s slovenskim rekordom 24,62, kar je 12 stotink hitreje od njenega letos doseženega časa v Zagrebu, Fainova in Šeglova sta držali visok ritem, a vse je kazalo, da je peto mesto realnost Slovenije. V ospredju so bile Britanke in Poljakinje, za tretje mesto pa sta se ob zadnji predaji s sedmimi desetinkami sekunde naskoka pred Slovenijo borili Italija in Nemčija.Pintarjeva pa se ni predala in z drugim izidom zadnje izmene je ob dotiku z 1:39,05 prehitela Italijo za dve stotinki sekunde in Sloveniji zagotovila osmo mesto in finale.S šestim slovenskim rekordom v Glasgowu se je približala tudi Nemkam. Iz druge skupine so se v finale prebile Nizozemke, Danke, Rusinje in Francozinje, Avstrija na petem mestu pa je bila prešibka v zadnji predaji.Manj zadovoljen je bazen zapustil, ki si je na 100 m prsno želel finale, ostal pa tudi brez polfinala. Že začetek 27,19 je bil prepočasen za njegov sprinterski slog plavanja, z 59,19 pa je na 23. mestu za polfinalom zaostal pol sekunde.