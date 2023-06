Eva Terčelj z enim dotikom končala tik za kolajnami

Edina današnja slovenska finalistka tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu, kajakašica Eva Terčelj, je v finalu po dotiku končala brez zmagovalnega odra. Terčeljeva, druga v polfinalu, se je v finalu dotaknila 19. vratc in domačo tekmo končala na petem mestu. Zmagala je Avstralka Jessica Fox.

»Proga je bila zelo zahtevna, v bistvu tekom vožnje veslanje ni bilo povsem optimalno. Sem se kar borila za dober položaj, tako da sem bila malenkost presenečena, ko sem prišla v cilj. Ampak dejstvo je, proga je težka in res je zahtevno, dogajajo se napake, zato se je treba boriti do konca,« je po polfinalu dejala Terčeljeva.

V petek odlični nastopi kanuistov

Eva Alina Hočevar z 12. časom (+6,09) in Ajda Novak s 17. časom (+9,00) sta bili prepočasni za finale najboljše deseterice. Ta bo ob 11.34. Tudi vsi trije slovenski polfinalisti Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar in Peter Kauzer so ostali brez finala. Še najbližje mu je bil z 11. mestom (+5,23) Kauzer, ki pa je nabral štiri dotike. Najhitrejši je bil Čeh Vit Prindiš.

Peter Kauzer FOTO: Nina Jelenc/KZS

Izvrstno so nastope na savskih brzicah že v petek opravili slovenski kanuisti. Luka Božič je slavil zmago, olimpijski prvak iz Tokia 2020 Benjamin Savšek, ki je to sezono zmagal v Pragi, pa je bil tokrat tretji.