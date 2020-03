V Italiji brez gledalcev

Rim

- Italijanska vlada je odredila, da morajo zaradi izbruha novega koronavirusa v državi vse športne prireditve izvesti brez gledalcev oziroma za zaprtimi vrati.Kot poročajo italijanski mediji, ta ukrep velja do 3. aprila. Že pred tem so do 15. marca zaprli šole in univerze.Ta odlok bo vplival tudi na tekme elitne italijanske nogometne lige, finale svetovnega pokala v alpskem smučanju med 18. in 22. marcem v Cortini d'Ampezzo, prav tako pa tudi na tekmi pokala šestih narodov v ragbiju med Italijo in Anglijo 14. marca v Rimu.Skupno je v Italiji sicer zaradi omenjenega virusa umrlo 107 ljudi. Prvi primer koronavirusa so danes odkrili tudi v Sloveniji