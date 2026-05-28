V Italiji odličen, v Indoneziji športni bog, doma pa nepogrešljiv

Smola in poškodba sta Roka Možiča oddaljili od septembrskega svetovnega prvenstva in slovenske reprezentance, ki bi ga v lovu za kolajno zelo potrebovala. Odlični sprejemalec je v novi sezoni še bolj zavihal rokave in v Veroni, kjer že uživa poseben status in velik ugled, naredil velik korak naprej, klubsko sezono je nadgradil z uspešno ekskurzijo v Džakarto in v Ljubljano prišel, da raznovrstno paleto odbojkarskih vrlin ponudi na uslugo selektorju Fabiu Soliju. »Veliko je vprašanj, kako bomo igrali, vsekakor pa smo lahko ponosni na to, kar slovenska odbojka predstavlja,« prav 24-letni odbojkar svetovnega formata.

Za vami je uspešen izziv v Indoneziji, postali ste prvaki azijske lige prvakov. Kako je prišlo do tega sodelovanja?

Soigralec me je že med sezono nagovarjal, da naj grem z njim, tam so ponosni na zvezdnike, vzdušje je bilo izvrstno. Odigrali smo veliko tekem v manj kot 14 dneh, zato nisem uspel kaj dosti uživati življenja na Džakarti. V spominu mi je ostala velika gneča na cestah, prepričan sem bil, da se mi bo na vsaki poti pripetilo nekaj nesreč, a se je nekako končalo srečno. Sicer pa so mi v spominu ostale razlike med bogatimi in revnimi, ki so res velike in jasno vidne. V odbojkarskem smislu pa je bilo zelo uspešno, dvorane so bile polne in res zelo glasne, postali smo prvaki in za vedno smo se vtisnili v njihov spomin.