V izolaciji v Ravenni, da ne bi ogrozil družine

Ljubljana

Dekle in sin v Novi Gorici

Prosti igralec, v ozadju, žogo sprejema kapetan Tine Urnaut, Slovenke in Slovence poziva, da naj v času krize ostanejo doma. FOTO: CEV



Finančni vidik za igranje

Ni prav in ni bilo najbolje, da je OZS določila državna prvaka

Zelo zadovoljen z igrami

- Ko si v teh virusnih časih ujet v Italiji, vse spominja na srednji vek in 14. stoletje, ko je kosila črna smrt, pljučna kuga. Apeninski polotok je v hudem primežu pandemije koronavirusa, od slovenskih odbojkarjev pa tam v klubu Consar Ravenna igra reprezentančni prosti igralec»Sem v karanteni v svojem bivališču v Ravenni. Večinoma sem seveda doma, sta pa v bližini domovanja trgovina, kamor grem po življenjske potrebščine, in park, v katerem opravim nekatere vaje za telesno moč. Te delam tudi doma, saj se na odprtem ne želim preveč izpostavljati, lahko bi me ustavila in preverila policija.Vaje programa za telesno pripravo je vsakemu posamezniku v ekipi pripravil naš kondicijski trener, v stanovanju v glavnem izvajam kakšne vaje za trebušne in hrbtne mišice,« je trenuten položaj opisal Jani Kovačič.No, Italijani se v času nacionalnega izbruha in začetnega trajanja pandemije niso izkazali ravno za ozaveščene. »Zanje je značilno, da se radi družijo in obiskujejo restavracije. Zaradi širjenja virusa tudi niso spoštovali nasvetov, zdaj je v Italiji zelo veliko število okuženih in mrtvih. Pogosto sem v stiku s svojimi bližnjimi, staršema, dekle Karin in sin Naj (aprila bo dopolnil eno leto, op. p.) sta v Novi Gorici. Pogrešam ju, a nimamo kaj.Zaradi mojih in dekletovih staršev je tudi bolje, da se nisem vrnil domov, oba očeta sta namreč preživela kap in ju ne bi rad izpostavljal kakšni zdravstveni nevarnosti. Zato sem se tudi odločil, da bom v izolaciji v Ravenni,« je nadaljeval.Kovačičev nasvet za Slovenke in Slovence v teh časih pa je logičen: »Ostanite doma, zdaj je čas, da ste lahko v krogu družine, potem ko ste prej zaradi službenih obveznosti imeli malo časa zanjo. Vsi slovenski športniki, ki smo v Italiji, vas prosimo, da ostanete doma.«Zanimivo je, da je, kljub temu, da se virus še ni polegel, italijansko košarkarsko moštvo Virtus iz Bologne ponovno začelo vaditi, seveda po zelo prilagojenem programu. »Niso edini, ki so se v Italiji odločili, da bodo ponovno vadili v dvorani, poznam še dva takšna primera. Tu gre predvsem za ekonomske interese, namreč, da bi končali državna prvenstva.A velika neumnost je, da bi nadaljevali ligaškima tekmovanja, s tem, ko bi se spet družili, bi se lahko ponovno povečala nevarnost okužbe in število okuženih,« je bilo mnenje Primorca iz Kanala ob Soči.Tudi o razpletu v slovenskih državnih prvenstvih ima svoje mnenje. Odbojkarska zveza Slovenije je namreč predčasno končala tako moško kot žensko člansko prvenstvo in za prvaka razglasila ACH Volley in Calcit Volley, Košarkarska zveza Slovenije je prav tako sklenila ligaško sezono, a moškega prvaka ni razglasila.»V primeru odločitve OZS bi bilo pošteno, da ta ne bi razglasila državnih prvakov. Ni prav in ni bilo najbolje, da sta prvaka določena. Najbolj pošteno bi bilo, da za letošnjo sezono ne bi bilo prvakov.«No, odbojkarice Nove KBM Branik so ves čas vodile na razpredelnici in šele prav v zadnjem kolu so jih na tekmi v Mariboru z zmago s 3:0 preskočile Kamničanke. »Tudi v primeru ACH Volley ne vemo, kaj bi se zgodilo v končnici, odločitev odbojkarske zveze ni bila na mestu,« pravi prosti igralec.Ocenil je tudi svojo prvo sezono v elitnem italijanskem prvenstvu. »Zelo sem zadovoljen z lastnimi igrami, saj je to med drugim prva sezona, ko sem v tujem klubu. Zelo zadovoljen sem tudi z dosežki moštva,« je ocenil, Consar Ravenna je bila ob ustavitvi lige na 6. mestu. »Upam, da bo tako tudi v naslednji sezoni,« je sklenil Jani Kovačič.