V Jerezu na vrhu Bagnaia, Martin na tleh

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v španskem Jerezu. V elitnem razredu motoGP je bil drugi domačin Marc Marquez (Gresini Ducati), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je dirko končal v pesku.

Potem ko je Martin zmagal na sobotni sprinterski dirki in povečal naskok v SP na 29 točk, je danes poskrbel, da je sezona postala spet bolj zanimiva. Na polovici dirke je, ko je bil v vodstvu, naredil napako in zdrsnil v pesek ter odstopil, s tem pa odprl vrata svojim tekmecem.

Najbolje jo je izkoristil svetovni prvak Bagnaia, ki je odlično začel dirko in se že v prvem krogu prebil v vodstvo, pozneje pa ga je prehitel Martin. S prvega startnega mesta je sicer začel nekdanji svetovni prvak Marc Marquez, ki je sploh prvič za novo ekipo prišel do najboljšega startnega izhodišča.

Sprva je kazalo, da si bo Martin brez večjega naprezanja privozil novo zmago in še povečal naskok v seštevku. Potem ko je prehitel Bagnaio, je trdno vozil v vodstvu. A le do napake, ko je zdrsnil in ni mogel več nadaljevati dirke.

Ostal je boj za prvo mesto med branilcem naslova in domačim junakom, ki je v Jerezu lovil prvo zmago po letu 2021 v Emiliji Romanji - nanjo čaka že 900 dni. Bil je blizu, a vendarle ne dovolj. Nekaj krogov je topil prednost Italijana in bil v 21. dovolj blizu, da je lahko napadel.

Martin ostaja v vodstvu

V SP ima zdaj Martin 92 točk, Bagnaia se je približal in jih ima 75. Tretji je Enea Bastianini (Ducati), danes peti, ki ima 70 točk. Marquez je s 60 točkami na šestem mestu.

»Zelo pomembna dirka, na začetku sem bil malo napet, predvsem zaradi zadnjih padcev. A sem imel hitrost, boj z Bagnaio pa je bil dober in napet. A to je dirkanje, dobra dirka je bila in vesel sem teh stopničk,« je za organizatorje dirke dejal Marquez.

»Odločilen je bil dober start in prvi krog. Ko je Jorge naredil napako, sem nadzoroval dirko. Užival sem, tudi v boju z Marcom. Vse je bilo odlično, tudi navijači so pripravili lepo vzdušje,« pa je bil dobre volje tudi zmagovalec.

Naslednja dirka bo 12. maja v francoskem Le Mansu.