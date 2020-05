FOTO:Tim Gajser: V karanteni sem spoznal veliko novega o sebi

Ljubljana - Tim Gajser si je vzel kar dolg premor od vsega in se kmalu po izbruhu pandemije novega koronavirusa umaknil tudi iz javnega življenja. A zdaj, ko se stvari počasi postavljajo na svoje mesto, se je 23-letni Haložan odprl in vse pogosteje razmišlja o nadaljevanju sezone, v kateri brani naslov svetovnega prvaka v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. V intervjuju za Delo je med drugim pozval državne oblasti, naj v težkih časih ne pozabijo na šport, ki je eden ključnih stebrov družbe. Kaj počnete v času, ko ni dirk, pogrešate adrenalin ali uživate v prostem času in druženju z izbranko Špelo?Prostega časa je ...