V Katarju prvenec Di Giannantonia, Bagnaia povečal prednost na 21 točk

Italijan Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) je prekosil vse tekmece na klasični dirki za veliko nagrado Katarja svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP. Na drugem mestu je končal branilec naslova in vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Njegov tekmec v boju za naslov prvaka, Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je bil šele deseti. Na tretjo stopničko je stopil še tretji Italijan Luca Marini (Ducati VR46).

Martin je sicer dobil sobotno šprintersko dirko, medtem ko je bil Bagnaia peti, tako da je v skupnem seštevku SP zaostanek zmanjšal na le sedem točk pred današnjo VN. A danes je Bagnaia storil velik korak proti ubranitvi naslova, prednost pred zadnjo postajo sezone v Valencii zdaj znaša 21 točk.

Vodilna dirkača sezone sta danes odpeljala povsem drugačno dirko. Bagnaia se je s četrtega štartnega položaja izstrelil in že iz prvega zavoja zapeljal kot vodilni pred Marinijem. Martin je s petega mesta začel zelo slabo in takoj padel na osmi položaj. Tudi pozneje ni našel prave rešitve s stezo na dirkališču Lusail, zato je na koncu zasedel komaj deseto mesto.

Današnji zmagovalec (desno) v akciji. FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters

Bagnaia je medtem do štirih krogov pred koncem vozil na prvem mestu. Skupaj z Di Giannantoniom sta tekmecem pobegnila za več kot pet sekund, slednji pa je nato tudi prevzel vodstvo. Bagnaia je želel vrniti udarec, a storil napako na ovinku. Na njegovo srečo se je izognil rojaku, prav tako pa je bila zaloga prednosti dovolj velika, da je obdržal drugo mesto vse do konca dirke. Di Giannantonio se je mirno pripeljal do prve zmage v karieri v elitnem razredu.

Oddolžitev za vse

»Vikend je bil neverjeten, danes je dan za odrešitev. Resnična oddolžitev zase in tudi za vse, ki so dvomili o meni. Uspelo nam je, smo zmagovalci dirke motoGP. Sredi dirke sem se malo boril sam s seboj, a sem videl, da Bagnaia dela napake in pomislil sem, da je to morda moja priložnost,« je v cilju dejal navdušeni Di Giannantonio.

Bagnaia pa lahko prihodnji konec tedna teoretično naslov prvaka ubrani že na sobotni šprinterski dirki. V skupnem seštevku SP ima zdaj 437 točk, Martin 416. Tretji s 326 točkami ostaja Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46), ki je bil danes 13.

»Uspelo nam je odlično začeti. Bil sem sam v ospredju. Poskušal sem pritisniti, a Di Giannantonio je bil danes neverjeten. Na žalost me je pri zaviranju potegnil v zavetrje in šel sem povsem široko v zavoj. Če sem iskren, sem pričakoval, da bo danes podobno kot v šprintu, ampak uspelo nam je precej povečati razliko pred Martinom,« je poudaril Bagnaia.

Katar je bila predzadnja postaja sezone SP. Za konec letošnje sezone SP bo prihodnji vikend še dirka v španski Valencii.