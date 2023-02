Ukrajina bi bojkotirala OI, Mok obsoja njihove grožnje

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je obsodil ukrajinsko grožnj o bojkotu olimpijskih iger 2024 v Parizu zaradi odpiranja vrat ruskim in beloruskim športnikom. Po mnenju Moka je grožnja v nasprotju s temelji in idejami Moka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Žal nam je, da je pri diskusiji o vnovični vključitvi športnikov teh dveh držav že v tako zgodnji fazi prišlo do eskalacije in grožnje z bojkotom,« so zapisali pri Moku. Tam poudarjajo, da odločitve o vnovični vključitvi športnikov, ki bi nastopali pod okriljem olimpijske zastave, še ni.

»Bojkot je kršitev olimpijskih pravil, ki zavezujejo vse članice Moka. Olimpijska karta predvideva, da nacionalni olimpijski komiteji na igre pošljejo svoje športnike,« še izpostavljajo pri Moku. Kot so še zapisali, zgodovina jasno kaže, da se z bojkoti olimpijskih iger cilji posameznih držav niso dosegli in da so za to potrebne druge poteze.

Predsednik Moka Thomas Bach je pred tednom dni sprožil burno razpravo med članicami Moka, ko je najavil, da nameravajo preučiti možnosti, da bi ruskim in beloruskim športnikom omogočili nastop na velikih športnih tekmovanjih, s tem pa bi se jim odprla tudi vrata za nastop na OI v Parizu 2024.

Zamisel je na ostro kritiko takoj naletela v Ukrajini, kjer so zagrozili z bojkotom iger in pri tem iskali zaveznike. Vnovič naj bi v Kijevu o tem razpravljali danes.