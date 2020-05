V koledarju motoGP dvanajst dirk, prva 19. julija v Španiji

Štart v Jerezu, konec pri Valencii

Valentino Rossi še vedno premore veliko navijačev. FOTO: Reuters

Svetovno prvenstvo v motociklizmu 2020 naj bi imelo dvanajst dirk, od tega sedem v Španiji. Najbližja prizorišča Sloveniji bodo češkiv Italiji terv Avstriji. Kot ekskluzivno poroča španski časnik, ima podjetje Dorna, ki je vodja tekmovanja, že izdelan koledar svetovnega prvenstva.Pred nekaj dnevi se je Dorna dogovorila, da se bo sezona začelaz dvema zaporednima dirkama. Prva bo, in sicer velika nagrada Španije, naslednji konec tedna pa še VN Andaluzije. Nato se bo karavana preselila v Brno, kjer je na sporedu le ena dirka za VN Češke. Sledila bosta dva zaporedna konca tedna na Red Bull Ringu pri Spielbergu, po tem pa naj bi se motociklisti znova podali na Pirenejski polotok.Tekmovali bodo na dirkališču Montmelo pri Barceloni. Trinajstega septembra bo sledila Italija z VN San Marina ter nato znova Španija z dvojnim programom v Aragoniji. Sezona se bo končala tako kot prejšnja leta na dirkališču Ricardo Tormo de Cheste pri Valencii prav tako z dvema dirkama.Moštva motoGP so optimistična glede izvedbe sezone, jasno pa je, da bo ta vsaj do Misana sredi septembra potekala brez gledalcev. Hkrati bodo na dirkališčih veljala stroga higienska pravila;, kolikor jih je bilo lahko v boksih in na dirkališču, jih bo