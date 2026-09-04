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Drugo

V Kopru v polfinale plezalnega svetovnega pokala šest Slovencev

Kvalifikacije so se začele ob deveti uri zjutraj, ob 20.00 sledi polfinale. V soboto z začetkom ob 20.00 pa bo finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc.
Prvo ime tekmovanja, Janja Garnbret. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Galerija
Prvo ime tekmovanja, Janja Garnbret. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
L. Š.
4. 9. 2026 | 14:58
4. 9. 2026 | 15:00
2:54
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Koper bo danes in v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce so v športnem parku Bonifika najprej pričakale kvalifikacije za večerni polfinale, v katerega so se uvrstili Janja Garnbret, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl in Luka Potočar.

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Janja Garnbret ima partnerja, v Kopru želi zadeti šestico

Kvalifikacije so se začele ob deveti uri zjutraj, ob 20.00 sledi polfinale. V soboto z začetkom ob 20.00 pa bo finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc.

»Kvalifikacije sem zelo dobro odplezala, šlo je tako, kot sem si zamislila. Vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema osvojenima vrhoma, je pa zelo lepa popotnica za polfinale. Plezala sem tako, kot sem si zamislila, hitro, učinkovito in pametno. Ena smer, prva kvalifikacijska, je bila sicer zelo lahka, druga je bila malce težja, se pa vsekakor veselim večernega polfinala,« je po uspešnih kvalifikacijah dejala Garnbret. 

Tekmovanje je sprva gostil Kranj, nato so štafeto prevzeli na Obali

Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Ko so v krovni mednarodni organizaciji IFSC oziroma World Climbing gorenjski prestolnici zaradi zastarele stene in neustrezne dvorane odvzeli tekmovalno licenco, so štafeto prevzeli na Obali ter Slovenijo ohranili na mednarodnem tekmovalnem koledarju.

Tekmovanje poteka na zunanji plezalni steni Plezalnega centra Plus Climbing Koper, kamor se plezalci vedno znova radi vračajo. Prvo ime koprske tekme je vsekakor Janja Garnbret, ki bo v Kopru nastopila po 75 dneh premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag bo v Kopru lovila šesto domačo zmago in 51. v konkurenci svetovnega pokala, rekordno 33. zmago v težavnosti.

Ob njej so nastopile še Rosa Rekar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. Slovenski tekmovalci na moški tekmi so bili Luka Potočar, Lovro Črep, Jaka Jaki in Samo Golob.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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