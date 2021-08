V Kranju svetovna elita z Janjo Garnbret na čelu

Tudi Mia Krampl je na kranjski startni listi. FOTO: AFP

Motivacija prihaja nazaj

Dvorana Zlato polje v Kranju bo v petek in soboto prizorišče prve poolimpijske tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. V Kranju na tekmi v težavnosti ne bo manjkala, zvezdnica vertikale, ki je v Tokiu osvojila prvo olimpijsko zlato kolajno v kombinaciji na olimpijski premieri športnega plezanja. Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je pred dvema letoma zaradi neustrezne dvorane in stene kranjskim organizatorjem odvzela licenco za prirejanje tekmovanja. Planinska zveza Slovenije je nameravala tekmovanje izpeljati v Ljubljani, za kar je tudi dobila dovoljenje mednarodne zveze. Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju je nato lani odpadla zaradi omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa.»Res je bila tekma svetovnega pokala po prvih načrtih letos predvidena na novi lokaciji v dvorani Stožice v Ljubljani, kjer bi si spektakel lahko ogledala večtisočglava množica. Za organizacijo tekme bi morali najeti montažno plezalno steno iz tujine, ki bi jo za ta namen začasno postavili v dvorani, saj druge tovrstne športne infrastrukture za organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji ni. Seveda bi to bistveno vplivalo tudi na stroške in organizacijo prireditve,« so ob tem pojasnili v Planinski zvezi Sloveniji (PZS), pod čigar okrilje sodi tudi doma in po svetu vse bolj priljubljeno športno plezanje.Zaradi nepredvidljivosti covidnega položaja in ukrepov, povezanih z izvedbo večjih prireditev, potencialne omejitve prisotnosti obiskovalcev, dogodek v prvotnem obsegu žal ni bil več realen. V dogovoru z mednarodno zvezo IFSC so dogodek prestavili na tradicionalno lokacijo. Kot kaže, bo tekma zadnjič v dvorani Zlato polje v Kranju, kjer je plezalna stena sicer stara četrt stoletja in se poslavlja z mednarodnega odra. Kranjski župannamreč napoveduje gradnjo novega plezalnega centra v gorenjski metropoli. Ta bo po najbolj optimističnih napovedih zrasel leta 2023. Kranj bo tako ostal kot prizorišče tekmovanj svetovnega pokala, župan pa tudi upa, da bodo lahko gostili tudi svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Petindvajseta tekma v Kranju bo torej veliki finale kranjskega prizorišča v zdajšnji dvorani, ki je močno zaznamoval razvoj tekmovanj v športnem plezanju na mednarodni ravni.Garnbretova bo nedvomno najbolj vidna tekmovalka karavane, ki se bo prvi septembrski konec tedna preizkusila v Kranju. Na domači sceni bodo nastopili tudi, druga slovenska olimpijkain. Med moškimi bodo po oprimkih na kranjski steni segaliinPotem, ko so zaradi omejitev zaradi novega koronavirusa odpadle tekme svetovnega pokala na Kitajskem, bo kranjska tekma tudi nepričakovano finale letošnjega svetovnega pokala v težavnosti. PZS je pred tekmovanjem danes pripravila novinarsko konferenco v idiličnem planinskem okolju Doma na Svetem Joštu nad Kranjem. Udeležence sta pozdravila kranjski župan Matjaž Rakovec in predsednik PZS, ki je poudaril pomen športnega plezanje za celotno organizacijo, ne le zaradi izjemne promocije, temveč tudi zato, ker panoga privablja mlade., legenda organizatorjev kranjske tekme, je tekmovalcem postavil poseben izziv: »Imamo zmagovalca in zmagovalke Kranja. Nimamo samo prvih treh na zmagovalnih stopničkah, to še 'zrihtajte' pa bo.«»Vse je bilo usmerjeno na OI in po njih ni bilo nobene motivacije več. Iskreno nisem plezala dva tedna, zdaj sem naredila par treningov, počasi prihaja tudi motivacija nazaj, tako da ta bo prava za tekmo v Kranju,« je dejala Garnbretova in ob tem povedala, da domača publika predstavlja dodaten pritisk, a tudi dodatno motivacijo.