V Las Vegasu ohranjajo hokejsko vročico

Hokejisti Vegas Golden Knights so se petič v svoji devetletni zgodovini uvrstili v finale zahodne konference NHL. Zlati vitezi so na šesti tekmi drugega kroga končnice v gosteh premagali Anaheim Ducks s 5:1 in si tako s skupnim izidom 4:2 v zmagah zagotovili napredovanje. Viteze v finalu čaka dvoboj s Coloradom.

Medtem ko na zahodu ni več neznank, pa je v vzhodnem delu lige znan le en finalist. Carolina, ki je pometla s Philadelphio, še čaka na razplet obračuna med Buffalom in Montrealom.

Veliko dela na šesti tekmi so zlati vitezi opravili že v prvih 20 minutah, ko so povedli s 3:0, blestel pa je Mitch Marner. Odlični napadalec je prvi gol dosegel že po 1:02 minute igre.

Brett Howden je povišal na 2:0, a je Marner znova odigral glavno vlogo, osvojil plošček, vstopil v napadalno tretjino in asistiral Howdnu. Gol za 3:0 je dosegel Shea Theodore z igralcem več, pri tem zadetku pa je sodeloval tudi Marner, ki je s svojim postavljanjem pred golom domačemu vratarju Lukašu Dostalu zakril pogled.

Upanje domačim je povrnil Mikael Granlund, ki je v drugi tretjini z igralcem več znižal na 1:3, na začetku tretje tretjine pa je imel Anaheim priložnosti, da se še bolj približa, a vratar gostov Carter Hart ni dovolil presenečenja.

Vse dvome o zmagovalcu je razrešil Pavel Dorofejev z dvema goloma v zadnji tretjini, najprej po podaji Ivana Barbaševa, nato pa po odličnem samostojnem prodoru.

V sredo je Colorado premagal Minnesoto Wild s 4:1 v zmagah, zadnji obračun na zahodu pa se bo začel v četrtek po srednjeevropskem času.

V Buffalo je bilo vroče v prvi tretjini, potem pa je Montrealov vrata Jakub Dobeš prevzel vajeti igre v svoje roke. FOTO: Timothy T. Ludwig/Imagn Images Via Reuters Connect

Montreal Canadiens so se z zmago v gosteh pri Buffalu s 6:3 na peti tekmi dvoboja približali uvrstitvi v finale vzhoda in za obračun s Carolino potrebujejo le še eno zmago.

V nori prvi tretjini tekme v Buffalu je padlo kar pet golov, po nekaj več kot desetih minutah so domači vodili s 3:2. Domača ekipa je dosegla tri gole iz le štirih strelov.

Kazalo je, da bodo pri Montrealu zamenjali vratarja Jakuba Dobeša, a je trener Martin Saint-Louis še vedno verjel v prvega vratarja, ki se mu je v celoti oddolžil in do konca tekme ustavil 29 poskusov domačih. Canadiens so v drugih 20 minutah s tremi goli povsem obrnili tekmo.

Šesta tekma bo v noči na nedeljo v Montrealu.