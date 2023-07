V Ljubljani kitajski zmaj in Darko Jorgić

V nadaljevanju preberite:

Danes se bo začel glavni del namiznoteniškega turnirja WTT Star Contender z najboljšimi svetovnimi igralci v dvorani Tivoli. Konkurenca je vrhunska, kot je v navadi pri tej športni igri pa po kakovosti prevladujejo kitajski predstavniki in predstavnice. V ospredju bo tudi slovenski as Darko Jorgić. Včeraj glavna namiznoteniška novica je bila, da se je udarni slovenski adut Darko Jorgić na svetovni lestvici mednarodne zveze vrnil med deset najboljših igralcev. Dvignil se je za pet mest, zdaj je deveti igralec sveta in najboljši Evropejec.