V Ljubljani vnovič igra z živci in poraz ACH

Spet so jim pustili dihati

Navijači so spremljali zanimiv odbojkarski večer. FOTO: Jure Eržen

ACH Volley : Fakel 2:3 (-18, 23, 20, -18, -11)

Dvorana Stožice, gledalcev 2098, sodnika Petrović (Srb) in Goncalves (Port).

ACH Volley: Flajs, Vučićević 20, Kumer (L), Purić 1, Pavlović 10, Satler, Dagostino (L), Đirlić 9, Okroglič, Vilimanović 6, Pokeršnik 10, Videčnik 5, Kök 8.

Fakel: Shoji (L), Gucaljuk 9, Kolenkovskij 15, Ananijev, Stulenkov, Kolodinskij, Šipotko 12, Antipkin 1, Bogdan 24, Bezrukov (L), Padar 3, Volkov, Petrušov, Kimerov 13.

Odbojkarji ACH Volleyja sebe, navijače in trenerjanenehno držijo na trnih. V letošnji sezoni lige prvakov so namreč v vseh treh domačih tekmah odigrali maksimalnih pet nizov.Medtem ko so ruskega prvaka Kuzbas po vodstvu z 2:0 na koncu le ugnali in so pretekli teden po enakem delnem izidu izgubili z Berlin Recycling Volleys z 2:3, so za konec nastopov v skupini B elitnega tekmovanja po vodstvu z 2:1 morali podpisati vdajo proti ruski vrsti Fakel iz Novega Urengoja. In tekma je bila spet čudna. Gostje so igrali brez svojih zvezdnikov in ruskih reprezentantovin, ta celo ni prišel v slovensko prestolnico, pri oranžnih zmajih pa je v začetnem nizu na mestu korektorja delovalFakel je uvod rezultatsko spravil v svojo malho, prihod na igrišče bombnika, zamenjal je Đirlića, je pomenil nenehno obstreljevanje ruske igralne površine, za bolj trdno igro na mreži pa je poskrbel. A oranžni zmaji so po nihanjih Sibircem spet pustili odprta vrata za vrnitev v igro, živci Ljubljančanov pa tudi v petem nizu niso bili jekleni dovolj, da bi spravili zadeve pod zmagovito streho."Morebiti smo imeli premedel začetek četrtega niza, ker bi tekmo domov lahko pripeljali s 3:1. Potem pa je šlo, kot je šlo. V petem nizu so pri določenih žogah odločale izkušnje, a preprosto so Rusi vzeli, kar smo jim ponudili. So tako izkušeni in dobro plačani, da so tekmo obrnili v svoj prid. V sezoni lige prvakov sem zadovoljen s pristopom igralcev, rezultatsko pa bi moralo biti bolje. In na nobeni tekmi nismo bili nadigrani, kljub temu, da smo igrali proti velikanom," je bilo mnenje domačega trenerja. "Odločilo je to, da smo tekmo ponovno takrat, ko smo jo imeli v svojih rokah, izpustili in jim spet dovolili dihati," je dodalV drugi tekmi skupine B je Kuzbas doma premagal Berlin s 3:2 (-22, 19, 14. -20, 8) in se skupaj s prvouvrščenim Fakelom uvrstil v četrtfinale lige prvakov. Končni vrstni red: Fakel 13 točk, Kuzbas 12, Berlin RV 7, ACH Volley 4.