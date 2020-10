V Londonu presenetljivi zmagovalec Kitata

London - Etiopijec Shure Kitata je zmagovalec prvega od večjih svetovnih maratonov po začetku pandemije novega koronavirusa. Največji poraženec londonskega maratona pa je svetovni rekorder Kenijec Eliud Kipchoge, ki je pet kilometrov pred ciljem kljub precej umirjenem tempu presenetljivo izgubil stik z vodilnimi.



Londonski maraton bi po vseh napovedih moral biti dvoboj med Kipchogejem in Etiopijcem Keneniso Bekelejem za zmago in morda celo nov svetovni rekord. A zgodilo se ni nič od tega. Bekele je zaradi poškodbe odpovedal nastop v petek, Kipchoge pa je prvič po več letih primata v kraljevi disciplini pokazal, da je premagljiv.



Izjemno priložnost za zmago je izkoristil Kitata, ki je v sprintu do ciljne črte premagal Kenijca Vincenta Kipchumbo. Ob tem je 24-letni Etiopijec zabeležil čas 2:05:41, kar spada med počasnejše zmagovalne znamke na velikih maratonih v zadnjih dveh letih. Na tretjem mestu je bil zmagovalec ljubljanskega maratona leta 2018 Etiopijec Sissay Lemma, Kipchoge pa je na koncu prečkal ciljno črto kot osmi.

Kosgeijeva suverena

Pred tem je dopoldne v ženski konkurenci svetovna rekorderka Kenijka Brigid Kosgei prišla do gladke zmage. S časom 2:18:58 je bila skoraj pet minut počasnejša od svojega rekorda, a kljub temu več kot tri minute hitrejša od drugouvrščene Američanke Sarah Hall.



Londonski maraton je prvi med največjo šesterico svetovnih maraton na sporedu po pandemiji. Potekal je v močno prilagojeni obliki, z udeležbo le elitnih tekačev in na za gledalce zaprti krožni progi po središču prestolnice Združenega kraljestva.