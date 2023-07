V Mariboru za mlade športnike iz 48 držav tudi tečaj slovenščine

V nadaljevanju preberite:

Naša sogovornica je bila tokrat Nataša Ritonija, direktorica olimpijskega festivala evropske mladine, največjega večpanožnega tekmovanja doslej pri nas. Kako je Maribor pripravljen na prihod 3600 udeležencev in skupaj 5000 navzočih gostov? Kako je z namestitvami, jih je dovolj? Kakšen bo spremljevalni program, kje bodo tekmovališča? Zakaj v Ljudskem vrtu ne bo nogometnega turnirja? Kako je bilo glede namigov o odpovedi tekmovanja in koliko je na to vplival tudi spomin na odpoved zimske univerzijade?