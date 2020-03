V Mehiki najbolje začel Belgijec

Ljubljana – Medtem ko so v Melbournu odpovedali prvo dirko sezone v formuli 1, so v Leonu izpeljali uvodni hitrostni preizkušnji relija za svetovno prvenstvo v Mehiki, ki ga je najbolje začel Thierry Neuville (hyundai i20). Belgijski dirkač, ki je v svojo korist odločil tudi prvi letošnji reliji v Monte Carlu, je bil najhitrejši tako na uvodni kot tudi na drugi hitrostni preizkušnji, dolgi le 1,12 kilometra.



Neuvillova prednost je sicer izjemno majhna, saj ima pred najbližjim zasledovalcem, Valižanom Elfynom Evansom (toyota yaris), ki po dveh dirkah vodi v skupni razvrstitvi za SP, vsega 1,1 sekunde naskoka. Na tretjem mestu je z zaostankom 1,9 sekunde Estonec Ott Tänak (hyundai i20).



Branilcu naslova svetovnega prvaka je tesno za petami četrtouvrščeni Finec Teemu Suninen (ford fiesta, + 2,0). Sledita mu petouvrščeni Španec Dani Sordo (hyundai i20, + 2,3) in šestouvrščeni Francoz Sebastien Ogier (toyota yaris, + 2,5), ki je lani na mehiškem reliju slavil zmago pred Tänakom.