V Melbournu je mercedes čas zavrtel nazaj

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec uvodne dirke nove sezone svetovnega prvenstva formule 1. V avstralskem Melbournu je dvojni uspeh nemške ekipe dopolnil Italijan Kimi Antonelli, tretji je bil Ferrarijev dirkač, Monačan Charles Leclerc.

Russell in Antonelli sta tako potrdila premoč na uvodni postaji sezone, v soboto sta si privozila tudi prvo startno vrsto. Zaradi novih pravil in precej spremenjenih dirkalnikov so se razmerja moči nekoliko obrnila, Mercedes pa je potrdil informacije iz pripravljalnega obdobja, da ima nemška ekipa vsaj na uvodu najboljši dirkalnik v karavani.

Foto William West/AFP

Na današnji dirki je brez stopničk ostal drugi Ferrarijev voznik, Britanec Lewis Hamilton. Branilec naslova iz sezone 2025, Russellov rojak Lando Norris, je uvodno dirko nove sezone končal na petem mestu.

»Neverjetno je bilo, vedel sem, da bo napeto takoj na začetku. Lahko bi se obrnilo tudi drugače, vesel sem, da sem na koncu prvi prevozil ciljno črto. Velika zahvala gre ekipi, očitno imamo res dober dirkalnik,« je za prireditelje dirke po koncu dejal zmagovalec.

Štirikratni svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen, ki je bil v kvalifikacijah šele 20., pa je precej napredoval in prišel do šestega mesta. Naslednja postaja sezone 2026 bo že naslednji teden v Šanghaju.

Formula 1, VN Melbourna, izidi:

1. George Russell (VBr/Mercedes) 1:23:06,801

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) + 2,974

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 15,519

4. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 16,144

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 51,741

6. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 54,617

7. Oliver Bearman (VBr/Haas) 1 krog

8. Arvid Lindblad (VBr/Racing Bulls) 1 krog

9. Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 1 krog

10. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 1 krog