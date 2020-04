V miru švicarske kmetije čas za razmislek o pogodbi

Ljubljana

V zadnjem obdobju je Britanec Lewis Hamilton (v ospredju) uspešnejši od Sebastiana Vettla. FOTO: Reuters



Vedno triletna pogodba

Tekmovati za Ferrari je za slehernega dirkača v formuli 1 posebna čast. FOTO;: Reuterd

- Kot ves športni svet tudi karavana formule 1 ugiba o usodi širitve koronavirusa ter boja z njim in seveda ob tem upa, da se bo kar najhitreje, ko bo pač le mogoče, vrnila na dirkališča. Obenem pri moštvih ničesar ne prepuščajo naključju in z obstoječimi sredstvi razmišljajo o prihodnosti. Tudi pri Ferrariju z največjo bazo privržencev je tako – pred vrati je podpis nove pogodbe s Sebastianom Vettlom, štirikratnim svetovnim prvakom z Red Bullom.Nemec, doma iz Heppenheima v zvezni deželi Hessen, je vrh svojega tekmovalnega obdobja doživljal v prvi polovici tega zadnjega desetletja. Toda njegova zgodba je še vedno posebna – je pač adut italijanskega velikana med moštvi formule 1, kjer je denimo nekoč blestel tudi sloviti rojak Michael Schumacher, in ko si enkrat pod streho Ferrarija, se izjemno natančnemu drobnogledu v javnosti, pa ne le zgolj med najbolj vznesenimi privrženci, preprosto ne moreš izogniti. Zato v teh dneh med odštevanjem do napovedanega julijskega štarta sezone v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem posebno pozornost privabljajo pogovori med nemškim asom in njegovimi delodajalci o podpisu nove pogodbe. Sedanja mu bo namreč ob koncu te sezone potekla, poleg Vettla je na Ferrarijevem seznamu tekmovalne dvojice še Monačan Charles Leclerc.Vodilni nemški dirkač, star 32 let, uživa pri italijanskih delodajalcih izjemno spoštovanje. »O tem ni nobenega dvoma. Sebastian predstavlja iskreno in izvirno osebnost. On ima zares rad svojo službo in to je zagotovo eden temeljev, čemu ga že dolgo pri Ferrariju tako cenimo,« je pred dnevi poudaril Mattia Binotto, šef moštva, prikimal namigom o zelo spodbudni smeri pogovorov o novi pogodbi, obenem pa poudaril, da ni še ničesar podpisanega. Podobne besede pa je v posebni videokonferenci za nemške novinarje razgrnil tudi pomemben adut moštva, ki je resda vse štiri naslove osvojil za Red Bull, nazadnje je sicer za svoje sedanje moštvo zmagal septembra lani na VN Singapurja. V magični svet Ferrarija je vstopil leta 2015. »Ko sem bil še otrok, sem pred TV zaslonom občudoval Michaela Schumacherja v tem rdečem dirkalniku. Pri priči sem si ga vzel za vzornika in najbrž si ni težko predstavljati, kakšen ponos občutim zdaj pri tem moštvu,« so odmevale njegove besede pri prvem podpisu pogodbe v Italiji.In kako je zdaj? »Slejkoprej bomo sedli za skupno mizo in kajpak namenili pozornost moji novi pogodbi. Toda ne gre le za uradna srečanja za pisarniško mizo. Veliko se pogovarjamo, tudi tako mimogrede, časa pa je glede na to, da začetka sezone očitno pred julijem ne bo, še dovolj. Sicer pa: vedno sem podpisoval triletne pogodbe, tudi zdaj si želim, da bi bilo tako,« je na omenjeni videokonferenci razmišljal nemški zvezdnik: »Sem med najbolj izkušenimi vozniki, nisem pa najstarejši. Sploh pa ne verjamem, da je iz tega zornega kota ključna starostna omejitev.«Sicer pa ima tudi Vettel v teh dneh dovolj časa za razmislek. Z družino se je umaknil v mir svoje mogočne kmetije sredi švicarske narave v kantonu Thurgau. Kupil jo je pred leti, v zgoščenem tekmovalnem ritmu ni prav veliko časa za počitek. Zdaj pa uživa v svoji galeriji umetniških slik, knjižnici, kot ljubitelj nogometa pa tudi čaka na začetek sezone v domovini. Ker pač prihaja iz Hessna, stiska pesti za Eintracht iz Frankfurta.