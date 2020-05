V naslednjih sezonah F1 z manjšimi proračuni

Pariz – Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je po današnjem zasedanju napovedala znižanje proračunov za moštva v formuli 1. Namesto 160 milijonov evrov bo za leto 2021 proračun omejen na 132 milijonov, s čimer želijo omejiti škodo, ki jo bodo moštva utrpela zaradi pandemije koronavirusa.



Globalna kriza je številna moštva pahnila v finančne težave, ki jih bodo skušali omiliti z nižanjem zgornje meje stroškov za razvoj in izdelavo bolidov v prihodnjih sezonah. Leta 2021 bo tako zgornja meja znašala 132 milijonov evrov, leto dni pozneje se bo spustila na 127,5, v letih 2023, 2024 in 2025 pa na 123 milijonov evrov, je še sporočila FIA.



Za spremembo proračunov se po prejšnjih navedbah moštev niso zavzemali pri Ferrariju, Mercedesu in Red Bullu. Nestrinjanje z nižanjem stroškov so še posebej glasno izrazili pri poskočnem konjičku iz Maranella. Nižanje stroškov bi namreč pomenilo ogromen kadrovski presežek v dirkalnem oddelku Ferrarijeve tovarne. Posledično rdeči razmišljajo tudi o priključitvi k nekaterim drugim serijam, veliko govora je predvsem o sodelovanju v ameriški seriji Indy.