V Nemčiji ne čakajo, rešitve za vrhunski šport že iščejo

Ljubljana - Šport sodi med dejavnosti, ki jih je koronakriza najbolj prizadela. Športniki niso ostali le brez priložnosti tekem in s tem priložnosti za delo, ampak tudi brez možnosti za pripravo. Državam, ki iščejo način, kako pomagati vrhunskemu športu, se pridružuje tudi Nemčija.



V nemškem notranjem ministrstvu se zavedajo težkega položaja športa, posebej, ker je šport še vedno v položaju, ko zaradi omejitev in zaprtih meja ni moč načrtovati naslednjih korakov.



»Preverjamo možnosti za izdatnejšo pomoč in zbiramo informacije,« notranje ministrstvo povzema nemška tiskovna agencija dpa.



Nemci razmišljajo tudi o pomoči klubom, ki delujejo kot gospodarske družbe, saj je država pripravila obsežen program pomoči za podjetja. Ostala področja prav tako temeljito preverjajo. Gre predvsem zato, kako v naslednjih paketih pomoči najti rešitve za pomoč olimpijskim kandidatom ligaškim tekmovanjem na ravni prve in druge lige. Izjema je nogometna bundesliga.



Kot še poudarjajo na ministrstvu, mora biti pomoč časovno omejena, prejemnikom pa morajo postaviti tudi jasne pogoje. Tudi zaradi neigranja v spomladanskem delu so se številni klubi že znašli na robu propada, ki jim bo država zdaj skušala zagotoviti vsaj preživetje.