V Novi Gorici v vodstvu Laszlo, Turk odstopil

Na reliju za državno prvenstvo v Novi Gorici je po sobotnem delu v vodstvu Madžar Martin Laszlo (škoda fabia rally2 EVO). Slovenski državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2) je pred osmo hitrostno preizkušnjo odstopil, potem ko je bil ves dan v vodstvu. Turku je ponagajala tehnika, zaradi okvare jermena za servo volan, ki je v njegovi ekipi niso mogli odpraviti, je reli v Novi Gorici in okolici moral predčasno končati in tako ne bo mogel braniti lanske zmage na tej dirki.

»Težav z jermenom in servo volanom nam ni uspelo odpraviti dovolj hitro, posledično bi s servisa odšli prepozno. Tudi nadaljevanje, ob predvidenem časovnem pribitku, ni smiselno,« je za prireditelje relija dejal lanski zmagovalec in tudi član domačega kluba AMD Nova Gorica Turk.

Do okvare je bil sicer najboljši slovenski voznik najhitrejši in je imel pred tekmeci tudi že več kot minuto naskoka. Po sedmem »brzincu« se je ta stopila na pol minute, po neuspešnem poskusu popravila in odstopu pa je na prvo mesto skočil Laszlo.

Reli v Novi Gorici, prireditelji dirke so sporočili, da si dogajanje konec tedna na terenu ogledujejo tudi funkcionarji mednarodne zveze Fia in preučujejo možnosti, da bi ta reli naslednje leto prišel v koledar evropskega prvenstva, se je sicer začel v petek zvečer s superspecialom v mestnem središču.

Zaradi spremenljivega vremena in naliva sredi preizkušnje je bil vrstni red nekoliko presenetljiv, saj je kratko preizkušnjo dobil Martin Čendak (Renault Clio rally5), Turk je bil tretji.

Veteran najboljši Slovenec

Glavni del relija je 90 posadk iz 17 držav odpeljalo v soboto. V dopoldanskem delu je imel smolo vodilni v DP Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki je zaradi predrte pnevmatike veliko izgubil. Turk pa je hitro potrdil status favorita in vozil na prvem mestu vse do okvare.

Posobotnem dnevu je tako na vrhu madžarski dirkač Laszlo, ki ima 20 sekund naskoka pred Nemcem Hermannom Gassnerjem (hyundai i20 R5). Tretji je Estonec Romet Jurgenson (ford fiesta rally3), ki za najboljšim zaostaja 29 sekund.

Od slovenskih posadk je najvišje veteran Darko Peljhan (volkswagen polo RN4) na skupno osmem mestu, mesto za njim je Mark Škulj (opel corsa rally4); slovenska dirkača pred nadaljevanjem v nedeljo loči le devet sekund. Na 11. mestu pa je Aleš Zrinski (škoda fabia rally 2 EVO).

V nedeljo se bo reli nadaljeval še s šestimi »brzinci«, cilj pa bo v Novi gorici pozno popoldne.