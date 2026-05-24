V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

Na rdečem pariškem pesku teniška sezona dobi pospešek. Po poškodbi Carlosa Alcaraza so vse luči Roland Garrosa usmerjene v Jannika Sinnerja, ki igra v življenjski formi in je prvi kandidat za zmago na drugem grand slamu leta. Vsaj na začetku pa boj na pariških igriščih ostaja v senci napovedanega bojkota igralcev, ki želijo pravičnejšo delitev hitro rastočih prihodkov. Za zdaj bodo kratko potegnili mediji, pravi boj pa igralci hranijo za wimbledonsko sveto travo.

V sezoni 2025 so celotni prihodki OP Francije zrasli za 14 odstotkov in dosegli 395 milijonov evrov, medtem ko se je nagradni sklad povišal le za 5,4 odstotka. Letošnja rast nagradnega fonda je skoraj 10-odstotna, a kljub temu ne sledi (pričakovani) rasti prihodkov Roland Garrosa. Podobno velja za druge turnirje za grand slam, zvezdniki in zvezdnice tenisa so najbolj jezni na prireditelje Wimbledona. Prihodki All England kluba so se v desetih letih skoraj potrojili, lani so v Wimbledonu že znašali skoraj 500 milijonov evrov, nagradni sklad se je v istem obdobju natanko podvojil.