V Podčetrtku od Slovencev do kolajne le Maša Slavinec

Na tradicionalnem 17. turnirju za evropski pokal v Podčetrtku se je minuli konec tedna predstavilo 24 slovenskih judoistov in judoistk. Med domačimi tekmovalci se je na zmagovalni oder povzpela zgolj Maša Slavinec, ki si je v kategoriji do 52 kilogramov izbojevala bronasto kolajno.

V isti kategoriji je bila na največjem judoističnem tekmovanju v Sloveniji, ki ga prireja naš najuspešnejši klub Z'dežele Sankaku, blizu odličju Urška Rižnar, ki je zasedla peto mesto. Tik pod odrom za najboljše je obtičala tudi Leila Mazouzi (do 63 kg), medtem ko so Arabela Kostanjevec (do 48 kg), Nika Tomc (do 57 kg) in David Štarkel (do 60 kg) pristali na sedmih mestih.

Na turnirju za grand slam v Astani pa je nase opozorila Metka Lobnik (do 78 kg), ki je izgubila dvoboj za bronasto kolajno s Francozinjo Medeleine Malonga in tekmo končala na petem mestu. V kategoriji nad 100 kilogramov pa sta slovenska težkokategornika Vito Dragič in Enej Marinič po porazih v uvodnih obračunih ostala brez uvrstitev.