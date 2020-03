V ponedeljek bodo odločali o vnovičnem začetku Tokia 2020

Olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu poleti

Thomas Bach je popustil pod pritiskom nacionalnih olimpijskih komitejev, športnikov, mednarodnih in nacionalnih športnih zvez ter drugih ter privolil v prestavitev olimpijskih iger. FOTO: Reuters

Šest dni po odločitvi o preložitvi olimpijskih iger v Tokiu na naslednje leto se bo v ponedeljek sestal organizacijski odbor, ki bo govoril o začetku priprav na OI leta 2021. Nov termin še ni potrjen, bodo pa tudi prestavljene OI najverjetneje v poletnem terminu, tako kot so bile letošnje odpovedane.Japonskaje poročala, da naj bi bile olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu poleti, pri tem pa se je sklicevala na vir v organizacijskem odboru iger, ki bi sicer morale biti med 24. julijem in 9. avgustom letos, a so jih zaradi pandemije koronavirusa prestavili.Ameriški časnikpa je že pred tem zapisal, da naj bi se OI prihodnje leto začele 23. julija. Zaključek bi bil tako 8. avgusta, paralimpijske igre pa bi potekale med 24. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto. Mok si je sprva nameraval vzeti več časa za odločitev o usodi iger. Je pa predsednik Mokapopustil pod pritiskom nacionalnih olimpijskih komitejev, športnikov, mednarodnih in nacionalnih športnih zvez ter drugih ter privolil v prestavitev olimpijskih iger.Ni pričakovati, da bo izbran jesenski ali spomladanski termin za prestavljene igre v Tokiu. Najverjetneje bodo tudi prestavljene igre prihodnje leto približno ob istem času kot igre, ki bi morale biti letos. Novoustanovljena delovna skupina za vnovični začetek oziroma zagon olimpijskega projekta na Japonskem, z imenom, je začela delovati v četrtek in šteje 30 članov.