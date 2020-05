V predlogu rebalansa proračuna za šport 18,7 milijona evrov  

Ljubljana

Ni bilo rasti

Steiner pravi, da je pomembno, da bi denar čim prej prišel do uporabnikov, športnih organizacij. FOTO: Alešš Černivec

Obdržanje nad vodo

Statusne pravice

- V letnem programu športa, ki je podlaga za sofinanciranje športa iz državnega proračuna, bi bilo po predlogu rebalansa proračuna na voljo 18,7 milijona evrov, slabe tri milijone manj kot pred tem. Predvideno je bilo 22,4 milijona, je povedal predsednik strokovnega sveta Slovenije za šport. Skoraj povsem so bile črtane investicije.Sredstva za programe so ostala skoraj nespremenjena, manjši delež je tudi za izvedbo tekmovanj, teh v času epidemije novega koronavirusa, ki je vzrok rebalansa, ni bilo.Strokovni svet je na dopisni seji da soglasje k predlog rebalansa letnega programa športa, ki ga je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Mnenje strokovnega sveta je sicer posvetovalne narave in za ministrstvo, pristojno za šport, ni zavezujoče."Pri predlogu je pozitivno, da se sredstva za programe niso zmanjšala. Pomembno pa bo, da bi denar čim prej prišel do uporabnikov, športnih organizacij. Že v preteklosti je bilo veliko pobud, da bi se izjemno nizek delež proračunskih sredstev ministrstva, namenjenih za šport, povečal. Zato bo pomembno, da skupaj z odgovornimi v državi najdemo način, da do tega vendarle pridemo," je povedal Steiner.Pojasnil je, da se sredstva v zadnjih letih kljub gospodarski rasti za šport niso povečevala. "Tudi na tako veliko znižanje pri investicijah ne moremo kar tako pristati. Infrastruktura je zelo pomembna za razvoja športa, je predpogoj za opravljanje vsake dejavnosti. Šport obenem na ta način prejeti denar investira in je to pozitivno za gospodarstvo nasploh ter pozitivno vpliva tudi na razvoj družbe v lokalnem okolju," je ocenil Steiner.Dejal je, da se člani strokovnega sveta, ki povečini prihajajo iz športnih organizacij, zavedajo gospodarskih izzivov, ki jih prinaša pandemija novega koronavirusa. "A vseeno moramo najti način, da se šport kot del gospodarstva obdrži nad vodo. Da se mu pomaga in ostane na ravni bogate in uspešne mednarodne tradicije v svetu pred to krizo. Ne gre zanemariti niti njegovega pomena za zdrav način življenja prek rekreacije," je dodal Streiner.Olimpijski komite Slovenije (OKS) je že pred časom pripravil 11 ukrepov za tretji paket državne pomoči gospodarstvu, ki ga pripravlja vlada, pomoč športu pa je bila zajeta že v prejšnjih dveh.Strokovni svet je obravnaval tudi predlog OKS za spremembo kategorizacije, v katerem v predvidenem roku ne bi bilo razpisa in bi bila med drugim izpuščena objava evidence 1. junija.Kategorizacija je pomembna zaradi zagotavljanja statusnih pravic športnikov pri sofinanciranju programa športa tako na lokalni kot na državni ravni. V to so med drugim vključeni posebni pogoji, ki jih imajo lahko pri izobraževanju športniki, zdravstveni pregledi, nadstandardno zavarovanje ..."Temeljni pogoj za kategorizacij je delujoč tekmovalni sistem, saj temelji na doseženih izidih. Tekem pa ni bilo, zato je treba v tej krizi kategorizacijo prilagoditi tako, da bodo že pridobljeni statusi športnikov trajali nekaj dalj časa kot bi sicer, ter da se tudi ne spreminjajo. Gre pa za začasen ukrep," je še pojasnil Steiner.