  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    V prestolnici se prebuja šahovski zmaj

    Darja Kapš o nadgrajenih aktivnostih ljubljanskega kluba
    Klub TAJFUN, ki se ponaša z več kot 500 člani in rednim sodelovanjem številnih velemojstrov, je v zadnjih letih postal simbol šahovskega preporoda v prestolnici. FOTO: Luka Rifelj
    Galerija
    Klub TAJFUN, ki se ponaša z več kot 500 člani in rednim sodelovanjem številnih velemojstrov, je v zadnjih letih postal simbol šahovskega preporoda v prestolnici. FOTO: Luka Rifelj
    Darja Kapš
    9. 9. 2025 | 05:00
    9. 9. 2025 | 12:13
    4:09
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Šah ni le tekmovalna igra na 64 poljih, temveč most med generacijami, preplet športa, umetnosti in znanosti. V Ljubljani to vlogo že več kot desetletje uspešno uteleša TAJFUN - Šahovski klub Ljubljana, ki se s svežimi programi in velikopoteznimi projekti oblikuje v enega najbolj dejavnih šahovskih centrov v regiji. S prihodnjim tednom klub pod vodstvom priznanega šahovskega trenerja, velemojstra Mateja Šebenika, pričenja z izobraževanji z razširjeno paleto programov. Najmlajši bodo spoznavali šah v šahovski šoli Zmajček, kjer je znanje podano skozi igro in domišljijo.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Veliko slavje Indije

    Darja Kapš o skorajšnjem razpletu svetovnega pokala v šahu za ženske.
    29. 7. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Dobra popotnica pred ekipnim evropskim prvenstvom v Čatežu

    Darja Kapš o kadetskem in mladinskem državnem prvenstvu v hitrih disciplinah v šahu minuli konec tedna v Mariboru.
    30. 6. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Svetovna elita znova skupaj, od najboljših profesionalcev do resnih amaterjev

    Darja Kapš je spisala zanimiv komentar o ekipnem svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah v šahu.
    16. 6. 2025 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    O elitnem šahovskem turnirju v Stavangerju

    Besno udaril po mizi in odkorakal brez izjave

    Komentar Darje Kapš o elitnem šahovskem turnirju v Stavangerju, ki je letos zgodovinski.
    2. 6. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šah

    Velika zmaga Jana Šublja

    Darja Kapš se je ozrla k zelo pisanemu dogajanju ob končanem ljubljanskem šahovskem festivalu.
    6. 5. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka

    Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
    Barbara Hočevar 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osnovna šola

    Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

    Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
    Špela Kuralt 8. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    šahšahovski komentarDarja KapšŠahovska zveza SlovenijeTajfun - Šahovski klub Ljubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelska vojska prvič pozvala vse prebivalce mesta Gaza k evakuaciji

    Mesto Gaza je najgosteje naseljeno območje v palestinski enklavi, v katerem živi približno milijon prebivalcev. Okoli 100.000 jih ga je že zapustilo.
    9. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kimi Räikkönen na avtocesti? Mnogi Čehi niso mogli verjeti svojim očem (VIDEO)

    Češki policisti so, kot kaže, po več letih vendarle izsledili dirkača, ki z rdečim bolidom nezakonito drvi po njihovih javnih cestah.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 11:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Vlada odpravila blokado, a na ulicah je še večji kaos

    Odprava cenzure družbenih omrežij ni pomirila Nepala. Upor mladih proti korupciji se je sprevrgel v nasilje, ki je terjalo smrtne žrtve in odstope ministrov.
    9. 9. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Oskarji 2026

    Film Kaj ti je deklica Urške Djukić slovenski kandidat za oskarja

    Komisija je v utemeljitvi poudarila, da film presega osebno zgodbo in odpira univerzalna vprašanja telesnosti, identitete ter dekliškega odraščanja.
    9. 9. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    V živo

         V živo: Rdeče opozorilo za Primorsko, zaradi hudih nalivov je pričakovati tudi poplave

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z nalivi in točo izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo se izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Vlada odpravila blokado, a na ulicah je še večji kaos

    Odprava cenzure družbenih omrežij ni pomirila Nepala. Upor mladih proti korupciji se je sprevrgel v nasilje, ki je terjalo smrtne žrtve in odstope ministrov.
    9. 9. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Oskarji 2026

    Film Kaj ti je deklica Urške Djukić slovenski kandidat za oskarja

    Komisija je v utemeljitvi poudarila, da film presega osebno zgodbo in odpira univerzalna vprašanja telesnosti, identitete ter dekliškega odraščanja.
    9. 9. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    V živo

         V živo: Rdeče opozorilo za Primorsko, zaradi hudih nalivov je pričakovati tudi poplave

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z nalivi in točo izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo se izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo