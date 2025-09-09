V prestolnici se prebuja šahovski zmaj

V nadaljevanju preberite:

Šah ni le tekmovalna igra na 64 poljih, temveč most med generacijami, preplet športa, umetnosti in znanosti. V Ljubljani to vlogo že več kot desetletje uspešno uteleša TAJFUN - Šahovski klub Ljubljana, ki se s svežimi programi in velikopoteznimi projekti oblikuje v enega najbolj dejavnih šahovskih centrov v regiji. S prihodnjim tednom klub pod vodstvom priznanega šahovskega trenerja, velemojstra Mateja Šebenika, pričenja z izobraževanji z razširjeno paleto programov. Najmlajši bodo spoznavali šah v šahovski šoli Zmajček, kjer je znanje podano skozi igro in domišljijo.