V profesionalnem ringu tudi slovenski derbi

V Ljudskem vrtu bo jutri na sporedu nogometni derbi Mariborom in Olimpijo, v športni dvorani Vižmarje Brod pa danes boksarski. Na spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 (z začetkom ob 18. uri), na katerem se bo Nejc Petrič v glavnem obračunu večera s Kolumbijcem Camilom Enamoradom spoprijel za naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji prestižnega združenja WBC, se bosta v enem od preddvobojev v supervelterski kategoriji udarila Mariborčan Aleš Drevenšek in Novomeščan Sašo Vorkapić.

Aleš Drevenšek, Sašo Vorkapić Foto Miha Šimnovec

»Bolj ko se bliža borba, bolj čutim metuljčke v trebuhu. Potem ko sem maja uspešno prebil led v profesionalnem boksu, pričakujem novo zmago. Komaj že čakam, da se povzpnem v ring, pokažem dobro borbo in svoje besede,« je poudaril Vorkapić, ki izhaja sicer iz tajskega boksa. Med svojimi prednostmi je izpostavil razmišljanje med dvobojem – borilno inteligenco oziroma nagon.

O ničemer drugem kot o zmagi ne razmišlja niti Drevenšek. »Trema je navzoča, toda pozitivna. Verjamem, da bom boksal tako, kot moram za zmago. Zares sem garal za to borbo in zares sem dobro pripravljen. Zato se že zelo veselim dvoboja. Naj zmaga boljši!« je povedal Drevenšek in na vprašanje, katere so njegove največje prednosti, odvrnil, da jih bo pokazal drevi v ringu.