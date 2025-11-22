V profesionalnem ringu tudi slovenski derbi

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Ljudskem vrtu bo jutri na sporedu nogometni derbi Mariborom in Olimpijo, v športni dvorani Vižmarje Brod pa danes boksarski. Na spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 (z začetkom ob 18. uri), na katerem se bo Nejc Petrič v glavnem obračunu večera s Kolumbijcem Camilom Enamoradom spoprijel za naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji prestižnega združenja WBC, se bosta v enem od preddvobojev v supervelterski kategoriji udarila Mariborčan Aleš Drevenšek in Novomeščan Sašo Vorkapić.
O ničemer drugem kot o zmagi ne razmišlja niti Drevenšek. »Trema je navzoča, toda pozitivna. Verjamem, da bom boksal tako, kot moram za zmago. Zares sem garal za to borbo in zares sem dobro pripravljen. Zato se že zelo veselim dvoboja. Naj zmaga boljši!« je povedal Drevenšek in na vprašanje, katere so njegove največje prednosti, odvrnil, da jih bo pokazal drevi v ringu.
