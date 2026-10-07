V prostem času kebab, med turnirji brancin

Ko se je izjemna teniška kariera Rafaela Nadala, lastnika 22 lovorik za grand slam, bližala tekmovalnemu slovesu, se je športna Španija soočala s spoznanjem, da naslednika njegove ravni ne bo več. Toda vedno bolj je začel trkati na vrata teniške slave Carlos Alcaraz, dobro se ga spomnimo še kot najstnika, ko je blizu slovenske meje, na tradicionalnem poletnem spektaklu v Umagu skupaj z Jannikom Sinnerjem napovedal dobo novih šampionov. Pozneje je dejansko prodrl tudi na vrh lestvice ATP, v zadnjem mesecu dni se po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav spet vrača. Vmesni čas je preživljal v domači Murcii, daleč od žarometov radovedne javnosti. Vodilnim teniškim igralcem pač pripada globalna prepoznavnost, ne le v svetu športa, zanimanje pogosto privabljajo tudi ob igrišču. Še zlasti ...