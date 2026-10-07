V prostem času kebab, med turnirji brancin

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Prvi mesec vrnitve po odsotnosti zaradi poškodbe zapestja Carlos Alcaraz uspešno prestal in se veselil lovorike v Tokiu.
Carlos Alcaraz je moral štiri mesece počivati, vrnil se je na igrišča konec avgusta, zdaj pa je po zmagi v finalu z Jiřijem Lehecko osvojil turnir v Tokiu. FOTOGRAFIJI: Manami Yamada/Reuters
Galerija
Carlos Alcaraz je moral štiri mesece počivati, vrnil se je na igrišča konec avgusta, zdaj pa je po zmagi v finalu z Jiřijem Lehecko osvojil turnir v Tokiu. FOTOGRAFIJI: Manami Yamada/Reuters
Siniša Uroševič
7. 10. 2026 | 08:00
4:25
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Ko se je izjemna teniška kariera Rafaela Nadala, lastnika 22 lovorik za grand slam, bližala tekmovalnemu slovesu, se je športna Španija soočala s spoznanjem, da naslednika njegove ravni ne bo več. Toda vedno bolj je začel trkati na vrata teniške slave Carlos Alcaraz, dobro se ga spomnimo še kot najstnika, ko je blizu slovenske meje, na tradicionalnem poletnem spektaklu v Umagu skupaj z Jannikom Sinnerjem napovedal dobo novih šampionov. Pozneje je dejansko prodrl tudi na vrh lestvice ATP, v zadnjem mesecu dni se po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav spet vrača. Vmesni čas je preživljal v domači Murcii, daleč od žarometov radovedne javnosti. Vodilnim teniškim igralcem pač pripada globalna prepoznavnost, ne le v svetu športa, zanimanje pogosto privabljajo tudi ob igrišču. Še zlasti ...

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