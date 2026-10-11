V prostem času kebab, med turnirji brancin

Ko se je izjemna teniška kariera Rafaela Nadala, lastnika 22 lovorik za grand slam, bližala tekmovalnemu slovesu, se je športna Španija soočala s spoznanjem, da naslednika njegove ravni ne bo več. Toda vedno bolj je začel trkati na vrata teniške slave Carlos Alcaraz, dobro se ga spomnimo še kot najstnika, ko je blizu slovenske meje, na tradicionalnem poletnem spektaklu v Umagu skupaj z Jannikom Sinnerjem napovedal dobo novih šampionov. Pozneje je dejansko prodrl tudi na vrh lestvice ATP, v zadnjem mesecu dni se po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav spet vrača. Vmesni čas je preživljal v domači Murcii, daleč od žarometov radovedne javnosti.

Vodilnim teniškim igralcem pač pripada globalna prepoznavnost, ne le v svetu športa, zanimanje pogosto privabljajo tudi ob igrišču. Še zlasti takrat, ko ne igrajo, kar se je dogajalo sredi te sezone 23-letniku iz Murcie. Štiri mesece je trajal njegov prisilni oddih: potem ko si je aprila poškodoval zapestje na odmevnem turnirju v domovini, in sicer Barceloni, je moral zaradi dolgega okrevanja odmisliti tenis. Tako ga ni bilo na Roland-Garrosu in v Wimbledonu, torej na dveh prestižnih evropskih prizoriščih teniškega grand slama, vrnil se je med karavano na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Četrtfinale za že sedemkratnega zmagovalca turnirjev omenenjenega grand slama (po dvakrat v Parizu, Londonu in New Yorku ter nazadnje letos v Melbournu) ne predstavlja posebnega presežka, na dlani pa je, da Španec še ni na tisti ravni prejšnjih let. Obenem je vesel, ker je v prvih 10 nastopih od svoje vrnitve zmagal devetkrat in verjame, da je spet na pravi poti.

»Zdaj mi je vsekakor pomembno, da sem psihično spet močan, kar pa zadeva tenis, bi rad igral brez nihanj,« je večkrat ponovil v zadnjih dneh svojih spodbudnih predstav na turnirju v Tokiu. Jasno, da po štirih mesecih tekmovalne odsotnosti to še ni Carlos Alcaraz iz starih časov, toda na dlani je, da drvi proti vrhu in novim poglavjem zgodbe o uspehu.

Z Emmo Raducanu le dobra prijatelja

In kaj se je dogajalo z njim, ko ga ni bilo med svetovno teniško karavano? O njegovem običajnem vsakdanu ni prav veliko znanega širši javnosti, uživa v krogu svoje družine in ozkega kroga najboljših prijateljev. Carlos je najmlajši med štirimi brati, Alvaro, Sergio in Jaim nimajo radi žarometov, izogniti se jim ne morejo le, ko domačega asa spremljajo na katerem od velikih turnirjev.

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Radovedna Španija je razpredala tudi o dekletu, ugibala če sta Carlos in britanska teniška igralka Emma Raducanu, pri 23 letih vrstnika, še kaj več kot dobra prijatelja, pa sta oba to zanikala. Nekoč vodilnega igralca svetovne teniške lestvice, zdaj je za Sinnerjem in Alexandrom Zverevom na 3. mestu, so tabloidi na evropskem jugozahodu povezovali s številnimi zvezdnicami španske javne scene, sam pa vedno znova ponovi, da je samski ter da mu prav ustreza vsak dan v domači Murcii.

Tam z vrstniki klepeta o nogometu in predvsem madridskem Realu, za katerega stiska pesti, pod streho domače hiše preživlja čas s starši in omenjenimi brati, na krožniku ga razveseli brancin v soli s pečenim krompirjem, tudi sicer med turnirji pogosto uživa v morski prehrani. In doma? Takrat rad obišče lokalnega prodajalca kebaba. »Res ne potrebujem luksuznega jedilnika. Ko sem v domači Murcii, si prav pogosto privoščim kebab,« je dejal in dodal, da seveda med teniškimi turnirji mora paziti na urnik in izbiro svoje prehrane. Kot enega temeljev poti k vrhunskemu športnemu dosežku.