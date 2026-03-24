V razcvetu Los Angelesa bo užival tudi Luka Dončić

Los Angeles je dočakal podobo, ki bo krasila olimpijske igre 2028. Ne v obliki novih objektov, temveč s podobo, ki bo v prihodnjih dveh letih preplavila tekmovališča, akreditacije, navijaške cone, ulice mesta, kjer kraljuje Luka Dončić in televizijske prenose. Organizacijski odbor LA28 je predstavil uradni izgled iger, vizualni sistem, s katerim bodo igre v Los Angelesu dobile prepoznaven značaj. Poimenovali so ga LA in Full Bloom, njegov osrednji motiv pa je t.i. supercvetenje, pojav, ko po obdobju dežja južnokalifornijska pokrajina nenadoma zacveti v močnih barvah.

Pri projektu je LA28 sodeloval z oblikovalskim studiem Koto, prvo večjo javno predstavitev pa so pripravili v Intuit Domu med tekmo moštva Los Angeles Clippers. Reuters navaja, da so podobo razkrili dovolj zgodaj tudi zato, da bodo veliki partnerji, med njimi Nike in Ralph Lauren, lažje uskladili svoje izdelke in promocijske kampanje z novo podobo.