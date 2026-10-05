Poškodba Sinnerju ogrozila bogato nagrado

Italijanski zvezdnik Jannik Sinner teniškega dvoboja ni odigral vse od 12. julija, ko je v finalu Wimbledona ugnal Nemca Alexandra Zvereva. Sledila je poškodba kolena, zaradi katere je izpustil odprto prvenstvo ZDA, pred dnevi je odpovedal nastop na mastersu v Šanghaju, pod vprašajem pa je tudi njegova udeležba na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam.

Po poročanju italijanske La Gazzetta dello Sport je Italijan prirediteljem v Rijadu sporočil, naj razmislijo o rezervnem načrtu, saj je malo verjetno, da zaigra v Savdski Arabiji. Sinner se uradno še ni umaknil, zadnji odgovor pa bo podal v nekaj dneh.

Na turnirju, ki ne spada pod okrilje Združenja teniških profesionalcev (ATP), bodo nastopili Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz in Alex de Minaur. Zverev in Fritz se bosta udarila za mesto v polfinalnem paru, v katerem bo tudi Alcaraz, medtem ko bo srbski zvezdnik počakal na zmagovalca obračuna med De Minaurjem in Sinnerjem, če bo slednji nastopil. Po pisanju portala Tennis temple so med kandidati za morebitno zamenjavo Arthur Fils, Ben Shelton in Danil Medvedjev.

Letos bo med 21. in 24. oktobrom na sporedu tretja izvedba turnirja, na prvih dveh je slavil Sinner, ki je z dvema zmagama v žep pospravil kar 12 milijonov dolarjev. Za udeležbo je v prvih dveh letih vsak igralec prejel 1,5 milijona dolarjev, letošnjega nagradnega sklada pa organizatorji še niso potrdili.